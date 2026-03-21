خبرگزاری رویترز گزارش داد همزمان با ورود جنگ به هفته چهارم، اسرائیل حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در تهران و بیروت انجام داده و ایالات متحده نیز در حال اعزام حدود ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی به خاورمیانه است؛ تحولی که نگرانی‌ها از گسترش دامنه درگیری را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به حکومت ایران در ۹ اسفند، بیش از دو هزار نفر کشته شده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرده در بیروت مواضع حزب‌الله را هدف قرار داده و پیش از حملات، به ساکنان برخی مناطق هشدار تخلیه داده است.

در لبنان نیز بیش از هزار نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

جمهوری اسلامی در حملات جمعه خود به کشورهای منطقه، یک پالایشگاه نفت در کویت را هدف قرار داد. اسرائیل نیز یکی از سخنگویان سپاه پاسداران را کشت.

جنگ میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران همچنان بدون نشانه‌ای از پایان آن ادامه دارد.

ارتش اسرائیل ۲۹ اسفند اعلام کرد مراکز دولتی را در تهران هدف قرار داده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داد علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران، کشته شده است. تازه‌ترین مورد از ده‌ها مقام ارشد دولتی و نظامی جمهوری اسلامی که به‌دست اسرائیل کشته شده‌اند.

ساعتی پیش از انتشار خبر کشته شدن نائینی، از او نقل قول شد: «تولید موشک در طول جنگ ادامه دارد و هیچ کمبودی در ذخایر وجود ندارد. شگفتانه‌هایی برای دشمن داریم. هر میزان پیش برویم نبردها، نبردهای متحیرکننده، پیچیده‌تر و همراه با شگفتانه خواهد بود.»

او به صنعت موشکی جمهوری اسلامی نمره ۲۰ داده و گفته بود: «هیچ نگرانی‌ای در این رابطه وجود ندارد.»

