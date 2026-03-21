بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان و منتشرشده توسط وحیدآنلاین، از حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد شنبه اول فروردین، حملات سنگینی در حوالی غرب تهران رخ داده و همزمان برق در مناطقی مانند اکباتان و دهکده المپیک قطع شده است.

همزمان گزارش‌هایی از سایر نقاط کشور نیز به ایران‌اینترنشنال رسیده؛ از جمله شنیده شدن صدای انفجار در کیش و گزارش‌هایی در اصفهان مبنی بر نگهداری پهپاد در محدوده زینبیه و محدودیت ورود کارگران به این منطقه.

در تهران نیز شاهدان از افزایش تدابیر امنیتی خبر داده‌اند؛ به‌طوری که ایست‌های بازرسی در نقاط مختلف از جمله نیاوران، اتوبان باکری، زیر پل همت و محدوده شهرری در نزدیکی اتوبان آزادگان برقرار شده و حضور گسترده نیروهای بسیج گزارش شده است.

