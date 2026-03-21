سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به حملات شامگاه شنبه جمهوری اسلامی به جنوب این کشور، از جمله شهرهای عراد و دیمونا، نوشت این حملات نشاندهنده هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی است و «بهطور فزایندهای روشن میشود که حکومت ایران به حملات بیپروا روی آورده است.»
در پیام منتشرشده از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل آمده است: «این حملات نشاندهنده ماهیت اقدامهای ایران در هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی است.»
او افزود: «بهطور فزایندهای روشن میشود که حکومت ایران به حملات بیپروا روی آورده که تنها بیثباتی و بیاعتنایی آن به جان انسانها را بیشتر آشکار میکند، در حالی که بهصورت راهبردی غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان ندادهاند.
ساعتی پس از انتشار هشدار برای تخلیه دوحه از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما این هشدار را تکذیب کرد.
خبرگزاری صدا و سیما نوشت «با توجه به رسمی نبودن مطلب و اظهارات منابع آگاه» این خبر تکذیب میشود.
شنبه شب شماری از خبرگزاریهای حکومتی در ایران متنی را منتشر کردند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده بود فورا این شهر را تخلیه کنند.
در این هشدار که مشخص نبود صادرکننده آن چه نهادی بوده، گفته شده بود: «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانههای آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»
در ادامه هشدار آمده است به تمام ساکنان دوحه «دستور میدهیم هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند.»
وزارت امور خارجه عربستان سعودی شنبه اول فروردی در بیانیهای اعلام کرد که این کشور، وابسته نظامی جمهوری اسلامی و چهار نفر دیگر از کارکنان سفارت این کشور را مجبور به ترک خاک عربستان سعودی کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، این افراد ظرف ۲۴ ساعت آینده باید خاک عربستان سعودی را ترک کنند.
این بیانیه با اشاره به «حملات مداوم جمهوری اسلامی علیه قلمرو عربستان سعودی»، این افراد را «عنصر نامطلوب» خوانده است.
عربستان سعودی تاکید کرد تداوم این حملات بر آینده روابط دو کشور تاثیر جدی خواهد گذاشت.
در حالی که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد، پیشتر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در نشست ریاض گفت پادشاهی عربستان در برابر فشار جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
او حق عربستان سعودی دراقدام نظامی برای خود را محفوظ دانست.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین حمله به پالایشگاههای ریاض را فاقد توجیه نظامی دانست و هشدار داد این اقدامات پیامد خواهد داشت.
پنجشنبه، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک پرتاب شده به سمت بندر ینبع رهگیری و منهدم شد.
همچنین رویترز به نقل از دو منبع نوشت که بندر ینبع عربستان سعودی بارگیری نفت را متوقف کرده است.
جمعه، مقامهای نفتی عربستان هشدار دادهاند در صورت تداوم جنگ ایران و اختلال عرضه، قیمت نفت ممکن است تا اواخر آوریل از ۱۸۰ دلار در هر بشکه فراتر رود.
ریاض نگران است افزایش شدید قیمتها به رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و بیثباتی بلندمدت بازار انرژی منجر شود.
چهارشنبه ۲۷ اسفند نیز خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن صدای چندین انفجار بلند در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر داد و افزود برخی از ساکنان برای نخستین بار هشدار تلفنی درباره یک «تهدید هوایی خصمانه» دریافت کردند.
پیشتر وال استریت ژورنال به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده بود پنج فروند هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در حالی که روی زمین بودند، در حمله موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، ۲۳ اسفند در تروث سوشال نوشت که یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی چند روز پیش هدف قرار گرفت، اما هواپیماها هدف اصابت قرار نگرفتند یا نابود نشدند.
ترامپ خبر آسیب به پنج هواپیمای سوخترسان آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی را جعلی خواند و افزود که چهار هواپیما از این پنج هواپیما هیچ آسیبی ندیدند و یک هواپیما نیز آسیب دیده اما به زودی پرواز خواهد کرد.