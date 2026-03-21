ساعتی پس از انتشار هشدار برای تخلیه دوحه از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما این هشدار را تکذیب کرد.

خبرگزاری صدا و سیما نوشت «با توجه به رسمی نبودن مطلب و اظهارات منابع آگاه» این خبر تکذیب می‌شود.

شنبه شب شماری از خبرگزاری‌های حکومتی در ایران متنی را منتشر کردند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده بود فورا این شهر را تخلیه کنند.

در این هشدار که مشخص نبود صادرکننده آن چه نهادی بوده، گفته شده بود: «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانه‌های آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»