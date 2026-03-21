رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که جنگ جاری علیه حکومت ایران اگرچه می‌تواند به برنامه هسته‌ای این کشور آسیب جدی وارد کند، اما به‌تنهایی قادر به از بین بردن کامل توان یا جاه‌طلبی هسته‌ای تهران نیست. او در گفت‌وگویی با شبکه سی‌بی‌اس نیوز که متن آن پنجشنبه منتشر شد، گفت که این جنگ برنامه هسته‌ای ایران را «به‌طور قابل‌توجهی عقب رانده»، اما راه‌حلی پایدار برای این مساله محسوب نمی‌شود.

گروسی با اشاره به تداوم چالش‌های هسته‌ای ایران پس از پایان درگیری‌ها افزود که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران است که «بسیار نزدیک» به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است و همچنان باقی خواهد ماند. او همچنین تاکید کرد تا زمانی که بازرسان آژانس اجازه بازگشت به ایران را پیدا نکنند، ارزیابی دقیق میزان خسارات واردشده به تاسیسات هسته‌ای ممکن نخواهد بود.

مدیرکل آژانس در ادامه گفت حتی در صورت تخریب تاسیسات، بازسازی آن‌ها برای ایران «کاملاً ممکن» است، زیرا این کشور دانش فنی لازم را در اختیار دارد. او با اشاره به این موضوع که «نمی‌توان آنچه را یاد گرفته شده، از یاد برد»، تاکید کرد که بازسازی زیرساخت‌های هسته‌ای نیازمند زمان اما از نظر فنی قابل دستیابی است.

گروسی همچنین به بحث‌ها درباره احتمال انتقال یا جمع‌آوری اورانیوم غنی‌شده توسط نیروهای ویژه اشاره کرد و این اقدام را «بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز» توصیف کرد. به گفته او، این مواد در قالب گازهای بسیار حساس نگهداری می‌شوند و وجود تجهیزات فریب‌دهنده نیز می‌تواند عملیات را دشوارتر کند.

او در پایان با اشاره به تماس‌های خود با مقامات آمریکایی و ایرانی گفت که گفت‌وگوهایی در این زمینه در جریان است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

