نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت دولت دونالد ترامپ به مقامات خارجی و دیگران گفته است که تا پایان جنگ ایران، نشست بین رییسجمهوری آمریکا و شی جین پینگ، رهبر چین، را دوباره برنامه ریزی نخواهد کرد.
یک دیپلمات در واشینگتن گفت دولت به روشنی اعلام کرده است که تاریخهای بعدی نشست ترامپ و شی تنها پس از پایان درگیری ایران پیشنهاد خواهد شد.
در این میان، کاخ سفید ارتباط جدول زمانی نشست رهبران ایالات متحده و چین با جنگ ایران را رد کرد.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «این خبر جعلی است. ایالات متحده و چین در حال گفتوگوهای سازنده در مورد تغییر برنامه سفر ترامپ هستند - اطلاعیهها به زودی اعلام خواهد شد.»
سفارت چین نیز اعلام کرد که «هیچ اطلاعاتی برای ارائه» در مورد تأخیر احتمالی در برنامهریزی نشست ندارد.
پولیتیکو اشاره کرد ابتدا قرار بود دیدار مورد انتظار بین ترامپ و شی برای پایان ماه مارس برنامهریزی شود، اما ترامپ دوشنبه گذشته گفت که این دیدار «حدود یک ماه» به تعویق خواهد افتاد زیرا «ما جنگ در پیش داریم».
او پنجشنبه گذشته گفت که این دیدار «حدود یک ماه و نیم دیگر» رخ خواهد داد.
در این حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، چهارشنبه گذشته گفت که این دیدار ممکن است تا بعد از ماه مه برگزار نشود.
وبسایت واینت گزارش داد که پس از جنگ سال ۲۰۲۴ میان حزبالله و اسرائیل، سپاه پاسداران کنترل خود را بر این گروه مسلح لبنانی افزایش داد و ساختار فرماندهی و طرحهای نبرد آن را بازسازی کرد. بر اساس این گزارش سپاه ساختار حزبالله را غیرمتمرکز و مدل «دفاع موزاییکی» را در آن پیاده کرد.
واینت شنبه اول فروردین نوشت که سپاه پاسداران پس از آنکه حزبالله در سال ۲۰۲۴ از سوی اسرائیل بهشدت آسیب دید، فرماندهی نظامی آن را بازسازی کرد.
در جریان این جنگ، حزبالله لبنان ضربات سنگینی متحمل شد و اسرائیل توانست حسن نصرالله دبیرکل حزبالله و جانشین او و همچنین شماری از فرماندهان ارشد این گروه را از بین ببرد.
گزارش واینت که بر اساس اظهارات دو منبع آگاه نوشته شده، اضافه میکند که سپاه پاسداران با استفاده از افسران ایرانی کمبودهای حزبالله را بر طرف و سپس این گروه لبنانی را بازسازماندهی کرد و طرحهایی برای جنگی که اکنون حزبالله در حمایت از تهران در حال انجام آن است، تنظیم کرد.
واینت تاکید کرد که این بازسازی نخستین مورد از نوع خود برای حزبالله بود؛ گروهی شیعه که پس از آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی و عراق در دهه شصت، از سوی سپاه پاسداران تاسیس شد.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری جمهوری اسلامی نتیجه داد و س از آنکه از سوی ایالات متحده و اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، حزبالله را بهموقع برای ورود به جنگ در خاورمیانه در کنار تهران، دوباره روی پا قرار داد.
این گزارش بر اساس روایت شش منبع که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردهاند و همچنین یک کارشناس حزبالله، نقش سپاه پاسداران در این آمادگیها را توضیح داد و افزود که حزبالله جنگ دیگری را اجتنابناپذیر میدید و ماهها برای آن آماده شده بود.
دو منبع گفتند که سپاه پاسداران که از زمان تاسیس حزبالله عمیقا در شکلدهی به آن دخیل بوده، افسرانی را برای بازآموزی نیروهایش و نظارت بر تسلیح مجدد اعزام کرد.
آنها گفتند افسران سپاه پاسداران همچنین ساختارهای فرماندهی حزبالله را که از سوی اطلاعات اسرائیل مورد نفوذ قرار گرفته بود، بازسازی کردند؛ عاملی که به اسرائیل کمک کرده بود بسیاری از رهبران حزبالله را به قتل برساند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل در ۱۲ مارس گفت که حزبالله با وجود خساراتی که اسرائیل طی سه سال گذشته به آن وارد کرده، همچنان نیرویی خطرناک باقی مانده است.
حزبالله از زمان ورود به جنگ منطقهای در اسفندماه، صدها موشک به سوی اسرائیل شلیک کرده است؛ اقدامی که موجب حمله متقابل اسرائیل شده و بیش از هزار نفر را در لبنان کشته است. نیروهای حزبالله در حال نبرد با سربازان اسرائیلی هستند که مناطقی را در جنوب تصرف کردهاند.
هنوز مشخص نیست که حزبالله، که قدرت آن همچنان پایینتر از سطح اوج چند سال پیش خود است، در صورت وقوع یک تهاجم تمامعیار اسرائیل چگونه عمل خواهد کرد.
دفتر رسانهای حزبالله، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در این زمینه اظهار نظر نکردهاند.
نتانیاهو دو ماه پیش گفته بود که حزبالله در حال تلاش برای تسلیح مجدد و بازسازی زیرساختهای خود با حمایت جمهوری اسلامی است.
حذف سلسلهمراتب در حزبالله
دو منبع گفتند افسران سپاه پاسداران که مامور کمک به بازیابی حزبالله بودند، اندکی پس از آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ وارد شدند و حتی در حالی که اسرائیل به حملات خود ادامه میداد، کار خود را آغاز کردند. یکی از آنها گفت این استقرار شامل حدود ۱۰۰ افسر بود.
به گزارش واینت، تغییراتی که به دستور آنها اجرا شد شامل جایگزینی ساختار فرماندهی سلسلهمراتبی با ساختاری غیرمتمرکز بود که از واحدهای کوچک تشکیل شده بود و هر یک آگاهی محدودی از عملیات دیگران داشتند؛ امری که به حفظ اطلاعات عملیات کمک میکرد.
آنها گفتند افسران سپاه پاسداران همچنین طرحهایی برای حملات موشکی علیه اسرائیل تدوین کردند که بهطور همزمان از ایران و لبنان انجام میشد؛ سناریویی که برای نخستین بار در ۱۱ مارس اجرا شد.
یک منبع ارشد امنیتی لبنانی گفت فرماندهان سپاه پاسداران به حزبالله در بازسازی و سازماندهی مجدد کادرهای نظامی آن کمک کردهاند.
این منبع گفت که معتقد است سپاهیها به حزبالله در تنظیم ریتم درگیری کنونی کمک میکنند، نه اینکه در جزئیات انتخاب اهداف دخیل باشند.
منبع دیگری که در جریان موضوع قرار داشت گفت سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۴ افسرانی را به لبنان فرستاد تا ارزیابی پس از جنگ از حزبالله را انجام دهند و نظارت مستقیم بر شاخه نظامی این گروه را بر عهده گرفتند.
دو منبع دیگر گفتند سپاه پاسداران سال گذشته مشاوران ویژهای را در کنار حزبالله مستقر کرد تا به آن در هدایت امور نظامی کمک کنند.
آندریاس کریگ، مدرس دپارتمان مطالعات امنیتی کالج کینگ لندن، گفت سپاه پاسداران «اساسا حزبالله را بهشکل سیستمی بسیار مسطحتر بازسازماندهی کرده است».
او این شکل جدید از سازماندهی را در تضاد با سلسلهمراتب سیاسیای دانست که پیش از مرگ نصرالله شکل گرفته بود.
کریگ که ۱۵ سال درباره این گروه تحقیق کرده است، گفت: «مدل غیرمتمرکزی که اکنون پیادهسازی کردهاند، کمی شبیهتر به آن چیزی است که حزبالله در دهه ۱۹۸۰ بود؛ سلولهای بسیار کوچک».
او این مدل را منطبق بر «دفاع موزاییکی» توصیف کرد که همچنین از سوی سپاه پاسداران در ایران مورد استفاده است.
لبنان از سپاه پاسداران خواست کشور را ترک کند
همزمان با تلاشهای سپاه پاسداران برای بازسازی حزبالله، دولت لبنان و ارتش این کشور که مورد حمایت آمریکاست، در تلاش بودند روندی برای خلع سلاح این گروه پیش ببرند، امری که نشاندهنده یک مانع بزرگ در برابر هدف سپاه پاسداران بود.
یک مقام لبنانی به رویترز گفت لبنان برآورد میکند حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تبعه ایرانی در این کشور ارتباطاتی با حکومت ایران از جمله ارتباط با سپاه پاسداران دارند که فراتر از کارکردهای عادی دیپلماتیک است.
این مقام گفت دولت لبنان در اوایل مارس از این افراد خواست این کشور را ترک کنند.
دو منبع آگاه از فعالیتهای سپاه پاسداران گفتند افسران سپاه در میان بیش از ۱۵۰ ایرانی بودند که در ۷ مارس با یک پرواز به روسیه، بیروت را ترک کردند.
اعضای سپاه پاسداران همچنین در میان حدود ۵۰۰ نفری بودند که در حملات اسرائیل در لبنان طی ۱۵ ماه بین آتشبس ۲۰۲۴ و آغاز جنگ جدید کشته شدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نظامی » در مورد پیامد حمله آمریکا به جزیره خارک هشدار داد.
این منبع نظامی که تسنیم به نام او اشاره نکرد، گفت: «اگر آمریکا به تهدیدات خود درباره تجاوز نظامی به جزیره خارک عمل کند، قطعاْ با پاسخی مواجه خواهد شد که نسبت به شگفتانههای ۲۱روز اخیر بیسابقه است.»
او در این مورد به «ناامنی در سایر تنگهها از جمله تنگه بابالمندب و دریای سرخ» اشاره کرد و گفت: «اگر آمریکاییها به جزیره خارک حمله کنند، تولید نفت میتواند دچار اختلال موقت شود» و «ایران کل تاسیسات منطقه را به آتش میکشد.»
شبکه خبری انبیسی به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پایان سومین هفته عملیات نظامی این کشور علیه جمهوری اسلامی، با تعدادی از همتایان خارجی خود تلفنی گفتوگو کرده است.
به گفته این مقام آمریکایی، روبیو با وزیران خارجه ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، کویت، قطر و عربستان سعودی و همچنین دبیرکل ناتو گفتوگو کرده است.
سایت خبری اکسیوس گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، موساد اسرائیل و دیگر نهادهای اطلاعاتی در تلاش برای یافتن نشانههایی از مجتبی خامنهای هستند، زیرا او از زمان اعلام مقام رهبری جدید جمهوری اسلامی ایران پس از ترور پدرش، همچنان در انظار عمومی پنهان مانده است.
اکسیوس نوشت سازمانهای جاسوسی منتظر بودند تا مجتبی خامنهای مانند پدرش، بیانیهای ویدیویی برای نوروز منتشر کند، هرچند در نهایت فقط یک بیانیه کتبی منتشر شد.
یک مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت: «ما هیچ مدرکی نداریم که او واقعاً کسی باشد که دستور میدهد.» در حالی که یک مقام آمریکایی وضعیت را «فراتر از عجیب» توصیف کرد.
این مقام آمریکایی گفت: «ما فکر نمیکنیم ایرانیها این همه دردسر را برای انتخاب یک فرد مرده به عنوان رهبر متحمل شده باشند، اما در عین حال، هیچ مدرکی نداریم که او سکان امور را به دست گرفته است.»
یک مقام آمریکایی دیگر همچنین گفت که سیا در تلاش است تا تأیید کند که آیا عکسهای مجتبی خامنهای که در کنار یادداشت نوروزی او منتشر شد، جدید هستند یا خیر.
او گفت: «ما انتظار داشتیم مجتبی را هم به نوعی ببینیم. او از فرصت و سنت استفاده نکرد.»