وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه‌ای از شرکای خود در منطقه خاورمیانه در مواجهه با «حملات غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی آن» حمایت کردند.

وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده، و همچنین دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، اضافه کردند: «ما حملات بی‌ملاحظه رژیم علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های انرژی، در بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و عراق را مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷شورای امنیت سازمان ملل متحد، با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم.»

آن‌ها تاکید کردند: «حملات غیرقابل توجیه رژیم ایران علیه این کشورها همچنین امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند» و خواستار «توقف فوری و بدون قید و شرط همه حملات رژیم ایران» شدند.

در این بیانیه بر «اهمیت حفاظت از مسیرهای دریایی و ایمنی ناوبری، از جمله در تنگه هرمز و همه آبراه‌های حیاتی مرتبط، و همچنین ایمنی و امنیت زنجیره‌های تأمین و ثبات بازارهای انرژی» تأکید شد.

بیانیه می‌گوید: «ما آماده‌ایم تا اقدامات لازم را برای حمایت از عرضه جهانی انرژی، مانند آزادسازی ذخایر که توسط اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ۱۱ مارس تصمیم گرفته شد، انجام دهیم.»

آن‌ها اشاره کردند که گروه ۷بارها اعلام کرده است که «ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید برنامه موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند، به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و سراسر جهان پایان دهد و خشونت و سرکوب وحشتناک علیه مردم خود را متوقف کند.»

بیانیه همچنین «از حق کشورهایی که به ناحق توسط ایران یا نیروهای نیابتی ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند، برای دفاع از سرزمین‌های خود و محافظت از شهروندان‌شان» حمایت کردند و گفتند: «ما دوباره حمایت بی‌دریغ خود را از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی آنها اعلام می‌کنیم.»

امضاکنندگان بیانیه در پایان نوشتند: «ما حملات گستاخانه ایران و شبه‌نظامیان آن در عراق علیه تأسیسات دیپلماتیک و زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق، و علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف ضد داعش و مردم عراق را محکوم می‌کنیم.»