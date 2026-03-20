مجله نیویورکر در گزارشی با تکیه بر روایت‌های یک نویسنده ساکن تهران، تصویری از زندگی روزمره در ایران در میانه جنگ و سرکوب ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، شرایط در داخل ایران به‌شدت بحرانی‌تر شده و زندگی شهروندان تحت تاثیر مستقیم جنگ و فشارهای امنیتی قرار گرفته است.

بر اساس این روایت، قطع گسترده اینترنت کشور را در «سکوتی اجباری» فرو برده و دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. در عین حال، کمبود مواد غذایی، افزایش قیمت‌ها و اختلال در خدمات عمومی، زندگی روزمره را دشوارتر کرده است؛ به‌طوری که صف‌های طولانی نانوایی‌ها شکل گرفته، قیمت برخی کالاها مانند سیگار دو برابر شده و بخش‌هایی از بیمارستان‌ها، جایگاه‌های سوخت و دستگاه‌های خودپرداز از کار افتاده‌اند.

این گزارش همچنین به تشدید فضای امنیتی اشاره می‌کند؛ جایی که به گفته این شاهد، برخی شهروندان ناپدید شده‌اند و نیروهای امنیتی با مراجعه به منازل افراد، اقدام به ضبط وسایل و اعمال فشار بر خانواده‌ها کرده‌اند. همزمان، اجرای احکام اعدام در بحبوحه جنگ، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر را افزایش داده است.

نیویورکر همچنین به تغییر فضای روانی جامعه اشاره می‌کند؛ جایی که به گفته این نویسنده، «خشم، ترس و فرسودگی» همزمان در جامعه حضور دارد. با این حال، او در عین توصیف شرایط دشوار، از نوعی امید محتاطانه نیز سخن گفته و معتقد است تضعیف ساختارهای سرکوب ممکن است فرصت‌های تازه‌ای برای جنبش‌های اعتراضی در ایران ایجاد کند.

