سعدالکعبی، وزیر انرژی قطر، اعلام کرد پیش‌تر درباره حمله به تاسیسات انرژی ایران و پیامدهای آن برای منطقه، به مقام‌های آمریکا و سایر بازیگران هشدار داده بود.

او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «همواره هشدار می‌دادم و با مدیران شرکت‌های نفت و گاز که با ما شریک هستند، صحبت می‌کردم. همچنین با وزیر انرژی آمریکا گفت‌وگو داشتم تا او را نسبت به پیامدها آگاه کنم.»

کعبی افزود: «آن‌ها از این تهدید آگاه بودند و من تقریبا به‌صورت روزانه به آن‌ها یادآوری می‌کردم که باید اطمینان حاصل کنیم تاسیسات نفت و گاز هدف قرار نگیرند و خویشتنداری رعایت شود.»