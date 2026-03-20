حمله در اهواز و برخاستن دود به آسمان
ویدیوی منتشرشده از سوی «وحید آنلاین» نشان میدهد در پی انجام حملهای در اهواز، دود به آسمان برخاسته است.
فدراسیون فوتبال ایران فهرست تیم ملی را برای دیدارهای تدارکاتی که قرار است ۷ و ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ با نیجریه و کاستاریکا برگزار شود، اعلام کرد.
در این فهرست، نام سردار آزمون، یکی از ستارههای فوتبال ایران و انتخاب همیشگی چهار سرمربی اخیر تیم ملی، دیده نمیشود.
رسانههای حکومتی در روزهای گذشته بهدلیل انتشار تصاویری از دیدار آزمون با حاکم دبی، حملات تندی علیه او مطرح کردند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر گزارش داده بود آزمون از تیم ملی اخراج شده است.
همچنین محمدحسین میثاقی، مجری صدا و سیما، آزمون را بهدلیل ملاقات با حاکم دبی «بیعقل» خواند و گفت او لایق پوشیدن پیراهن تیم ملی نیست.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، با چیدن سفره هفتسین، نمادهای آن را معرفی کرد و گفت: «نوروز پیامآور روشنایی و امید است و سالهای بهتری پیش روی ماست.»
در شرایطی که هنوز از ابتدای حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هیچ فیلم، صدا و دستنوشتهای از مجتبی خامنهای منتشر نشده، رسانهها در ایران یک پیام مکتوب و طولانی دیگر را به نام او منتشر کردند.
این پیام که جمعه با عنوان «پیام نوروزی» رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنهای ابتدا عید فطر را بهخصوص به مسلمانان جهان تبریک گفته و از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه بهعوان کودتا یاد کرده است.
پیام منتسب به مجتبی خامنهای همچنین حاوی مواضعی درباره جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است.
در این پیام آمده است: «حملاتی در ترکیه و عمان که هر دو با ما روابط مناسبی دارند، علیه بعضی از نقاط این کشور صورت گرفته به هیچ وجه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سایر نیروهای جبهه مقاومت نبوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی به گروههای مسلح تحت حمایت خود در منطقه «جبهه مقاومت» میگویند.
یک روز قبل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در یک نشست خبری درباره مجتبی خامنهای گفت: «من مطمئن نیستم الان چه کسی در ایران حکومت میکند. مجتبی هنوز ظاهر نشده است. او را دیدهاید؟ ما ندیدهایم. و نمیتوانیم دقیقا تضمین کنیم چه اتفاقی آنجا میافتد.»
نتانیاهو تاکید کرد: «آنچه میبینیم این است که تنشهای زیادی بین افرادی که برای رسیدن به قدرت تلاش میکنند وجود دارد. موضع یکپارچهای وجود ندارد. گاهی این را در دستورات متناقضی که داده میشود میبینید. یک کاری انجام میدهند و بعد آن را پس میگیرند و همینطور ادامه دارد.»
تکذیب نقش داشتن جمهوری اسلامی در حملات به عمان و ترکیه در شرایطی است که پیشتر مسعود پزشکیان از حملات به همسایگان ایران عذرخواهی کرده بود، اما دیگر مقامات جمهوری اسلامی بر تداوم این حملات تاکید کردند.
شعار حکومتی برای سال جدید
در پیام منتسب به مجتبی خامنهای همچنین برای سال جدید «شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در نظر گرفته شده است. علی خامنهای نیز هر نوروز، شعاری را برای سال نو اعلام میکرد.
از زمان انتشار بیانیه مجلس خبرگان رهبری که در آن مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، صرفا پیامهای مکتوبی منتسب به او منتشر شده است.
غیبت او همچنین به یکی از داغترین موضوعات در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
به عقیده تحلیلگران، تداوم غیبت خامنهای، به سردرگمی نیروهای حکومتی در ایران دامن زده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که روشن نیست مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، هنوز زنده باشد.
این اظهارات پس از گزارشها درباره مجروح شدن او در یک حمله هوایی مطرح شد.
ترامپ ۲۵ اسفند در مراسمی در کاخ سفید گفت: «نمیدانیم [مجتبی خامنهای] زنده است یا نه. فقط این را میگویم که هیچکس او را ندیده، که این غیرعادی است.»
قبل از آن، جیدی ونس، معاون ترامپ، درباره مجروح شدن مجتبی خامنهای گفت: «میدانیم او زخمی شده، اما دقیقا نمیدانیم شدت آن چقدر است.»
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز از زخمی شدن چهره مجتبی خامنهای خبر داد و گفت او نمیتواند در انظار عمومی ظاهر شود.
پیشتر جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی به ایران اینترنشنال گفت: «با این حال بهدلیل شرایط جسمی مجتبی خامنهای، غیبت او در انظار عمومی و انتشار پیامی بسیار مغشوش و مشوش به نام او اکنون نتایجی معکوس به بار آورده و باعث سردرگمی بیشتر و تضعیف نیروهای وفادار به حکومت شده است.»
او تاکید کرد: «این شرایط موجب شده کسانی مثل علی اصغر حجازی که از حمله اسرائیل جان سالم بهدر برده نگران تضعیف جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی شوند و بهعنوان راه حلی موقت و تا مشخص شدن وضعیت مجتبی خامنهای، برای حفظ اقتدار او قدرت در وضعیت فعلی مجددا به شورای موقت رهبری بازگردانده شود.»
ارتش اسرائیل با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، فرا رسیدن نوروز را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «طی سالی که گذشت، ارتش دفاعی اسرائیل با از میان برداشتن سرکوبگران ملت ایران در عملیاتهای "طلوع شیران" و "غرش شیران"، آنها را به سزای اعمالشان رساند.»
ارتش اسرائیل افزود: «جشن نوروز امسال متفاوت از گذشته است و میتواند بهاری آزادتر را رقم بزند.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد مهدی رستمی شماستان، فرمانده ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در جریان حملهای هدفمند به تهران کشته شد.
این عملیات ۲۷ اسفند از سوی نیروی هوایی اسرائیل و با هدایت ارتش، موساد و سازمان اطلاعات این کشور انجام گرفت.
به گفته ارتش اسرائیل، رستمی «چهرهای محوری در پیشبرد فعالیتهای جمهوری اسلامی علیه یهودیان در سراسر جهان» بود.