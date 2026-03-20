کاخ سفید اعلام کرد از آغاز جنگ با حکومت ایران سه هفته گذشته است؛ جنگی که پنتاگون و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر پیشبینی کرده بودند حدود ۴ تا ۶ هفته به طول بینجامد.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از روز نخست عملیات “خشم حماسی”، رییسجمهوری ترامپ بهروشنی اهداف نیروهای نظامی آمریکا برای پایان دادن به تهدید رژیم تروریستی ایران را ترسیم کرد.»
او افزود: «رییسجمهوری و پنتاگون پیشبینی کرده بودند این ماموریت حدود ۴ تا ۶ هفته زمان ببرد. فردا آغاز هفته سوم است و نیروهای مسلح آمریکا عملکردی فوقالعاده داشتهاند.»
لیویت همچنین گفت: «روزبهروز، رژیم ایران تضعیف میشود و توانایی آن برای تهدید ایالات متحده و متحدانش بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد. همانطور که همیشه، تمرکز اصلی رییسجمهوری ترامپ تنها بر یک چیز است: پیروزی کامل و نهایی.»