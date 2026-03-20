ترامپ: دعا میکنم این نوروز موجب تقویت صلح و کرامت انسانی در آمریکا و سراسر جهان شود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی نوروز را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «نوروز آغاز سال نو ایرانی است، رسیدن بهار را جشن میگیرد و پیروزی همیشگی نور بر تاریکی را یادآور میشود. این جشن باستانی همچنین فرصتی سالانه برای تامل در قدرت آغازهای تازه است.»
ترامپ افزود: «در حالی که به ماموریت برحق خود در خاورمیانه ادامه میدهیم، دعا میکنم که این نوروز موجب تقویت صلح و کرامت انسانی در خاک آمریکا و در سراسر جهان شود و سال پیش رو سرشار از برکتهای فراوان باشد. نوروز پیروز!»