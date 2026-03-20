ترامپ، جمعه ۲۹ اسفند در تروث سوشال نوشت: «بدون ایالات متحده آمریکا، ناتو یک ببر کاغذی است! آنها نمی‌خواستند برای متوقف کردن ایرانِ مجهز به توان هسته‌ای وارد جنگ شوند.»

رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورهای ناتو نمی‌خواهند به نبرد علیه جمهوری اسلامی بپیوندند، اما همچنان از قیمت‌های بالای نفت شکایت می‌کنند.

او نوشت: «حالا که این نبرد از نظر نظامی پیروز شده و خطر بسیار کمی برای آن‌ها دارد، از قیمت بالای نفتی که مجبور به پرداخت آن هستند شکایت می‌کنند، اما نمی‌خواهند برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند، اقدامی نظامی ساده که تنها دلیل قیمت بالای نفت است.»

ترامپ در پایان نوشت: «انجام این کار برای آن‌ها بسیار آسان و کم‌ریسک است. ترسوها، و ما به یاد خواهیم داشت.»

پیشتر رییس‌جمهوری آمریکا از متحدان اصلی و برخی دیگر کشورها خواسته بود که به تامین امنیت کشتی‌رانی از طریق تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی کمک کنند.

شبکه خبری اِی‌بی‌سی، شامگاه ۲۵ اسفند، بر اساس یک پیام محرمانه نوشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به دیپلمات‌های این کشور در سراسر جهان دستور داده است که دولت‌های خارجی را به «اقدام سریع برای کاهش توانایی‌های [حکومت] ایران و گروه‌های تروریستی همسو با آن با هدف حمله به کشورها و شهروندان ما» ترغیب کنند.

بر اساس این نامه، خطر حمله از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش «افزایش» یافته است.

از زمان آغاز حملات آمریکا-اسرائیل در نهم اسفند، بازارهای جهانی متلاطم شده و قیمت نفت افزایش یافته است.

آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ژاپن و کانادا در یک بیانیه مشترک پنجشنبه متعهد شدند که به «تلاش‌های مناسب برای تضمین عبور امن از تنگه» بپیوندند. اما صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، روشن کرد که این امر منوط به پایان درگیری‌هاست.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، پس از نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که دفاع از حقوق بین‌الملل و ترویج کاهش تنش «بهترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم».

او افزود: «من نشنیده‌ام کسی در اینجا تمایلی برای ورود به این درگیری ابراز کند، بلکه کاملا برعکس.»

ناتو ماموریت خود در عراق را «تنظیم» می‌کند

همچنین در تحولی دیگر، ناتو جمعه و در پی گزارشی رسانه‌ای مبنی بر اینکه این ائتلاف به دلیل درگیری‌های نظامی در خاورمیانه خارج کردن نیروهای خود از عراق را آغاز کرده، اعلام کرد که در حال «تنظیم» وضعیت ماموریت خود در عراق است.

آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، در ایمیلی به رویترز گفت: «می‌توانیم تایید کنیم که در چارچوب ماموریت ناتو در عراق، در حال تنظیم وضعیت خود هستیم. ما در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا کار می‌کنیم.»

او افزود: «ایمنی و امنیت نیروهای ما در اولویت اصلی قرار دارد، به همین دلیل از ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع خودداری می‌کنیم. گفت‌وگوی سیاسی و همکاری عملی ناتو و عراق، از جمله از طریق ماموریت ناتو در عراق، ادامه خواهد یافت.»

هم‌زمان جمعه، وزیر دفاع لهستان روز جمعه و در حالی که درگیری‌ها در خاورمیانه ادامه دارد، اعلام کرد که این کشور نیروهای خود را از عراق خارج کرده است.

ولادیسواف کوسینیاک-کامیژ در حساب خود در ایکس نوشت: «به‌دلیل وخامت وضعیت امنیتی در منطقه خاورمیانه و پس از تحلیل شرایط عملیاتی و تهدیدات احتمالی، تصمیم گرفته شد که گردان نظامی لهستان از عراق منتقل شود.»