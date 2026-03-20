وزیر انرژی قطر: درباره پیامدهای حمله به تاسیسات انرژی ایران هشدار داده بودیم
سعدالکعبی، وزیر انرژی قطر، اعلام کرد پیشتر درباره حمله به تاسیسات انرژی ایران و پیامدهای آن برای منطقه، به مقامهای آمریکا و سایر بازیگران هشدار داده بود.
او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «همواره هشدار میدادم و با مدیران شرکتهای نفت و گاز که با ما شریک هستند، صحبت میکردم. همچنین با وزیر انرژی آمریکا گفتوگو داشتم تا او را نسبت به پیامدها آگاه کنم.»
کعبی افزود: «آنها از این تهدید آگاه بودند و من تقریبا بهصورت روزانه به آنها یادآوری میکردم که باید اطمینان حاصل کنیم تاسیسات نفت و گاز هدف قرار نگیرند و خویشتنداری رعایت شود.»
در شرایطی که هنوز از ابتدای حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، هیچ فیلم، صدا و دستنوشتهای از مجتبی خامنهای منتشر نشده، رسانهها در ایران یک پیام مکتوب و طولانی دیگر را به نام او منتشر کردند.
این پیام که جمعه با عنوان «پیام نوروزی» رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنهای ابتدا عید فطر را بهخصوص به مسلمانان جهان تبریک گفته و از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه بهعوان کودتا یاد کرده است.
پیام منتسب به مجتبی خامنهای همچنین حاوی مواضعی درباره جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است.
در این پیام آمده است: «حملاتی در ترکیه و عمان که هر دو با ما روابط مناسبی دارند، علیه بعضی از نقاط این کشور صورت گرفته به هیچ وجه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سایر نیروهای جبهه مقاومت نبوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی به گروههای مسلح تحت حمایت خود در منطقه «جبهه مقاومت» میگویند.
یک روز قبل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در یک نشست خبری درباره مجتبی خامنهای گفت: «من مطمئن نیستم الان چه کسی در ایران حکومت میکند. مجتبی هنوز ظاهر نشده است. او را دیدهاید؟ ما ندیدهایم. و نمیتوانیم دقیقا تضمین کنیم چه اتفاقی آنجا میافتد.»
نتانیاهو تاکید کرد: «آنچه میبینیم این است که تنشهای زیادی بین افرادی که برای رسیدن به قدرت تلاش میکنند وجود دارد. موضع یکپارچهای وجود ندارد. گاهی این را در دستورات متناقضی که داده میشود میبینید. یک کاری انجام میدهند و بعد آن را پس میگیرند و همینطور ادامه دارد.»
تکذیب نقش داشتن جمهوری اسلامی در حملات به عمان و ترکیه در شرایطی است که پیشتر مسعود پزشکیان از حملات به همسایگان ایران عذرخواهی کرده بود، اما دیگر مقامات جمهوری اسلامی بر تداوم این حملات تاکید کردند.
شعار حکومتی برای سال جدید
در پیام منتسب به مجتبی خامنهای همچنین برای سال جدید «شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در نظر گرفته شده است. علی خامنهای نیز هر نوروز، شعاری را برای سال نو اعلام میکرد.
از زمان انتشار بیانیه مجلس خبرگان رهبری که در آن مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، صرفا پیامهای مکتوبی منتسب به او منتشر شده است.
غیبت او همچنین به یکی از داغترین موضوعات در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
به عقیده تحلیلگران، تداوم غیبت خامنهای، به سردرگمی نیروهای حکومتی در ایران دامن زده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که روشن نیست مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، هنوز زنده باشد.
این اظهارات پس از گزارشها درباره مجروح شدن او در یک حمله هوایی مطرح شد.
ترامپ ۲۵ اسفند در مراسمی در کاخ سفید گفت: «نمیدانیم [مجتبی خامنهای] زنده است یا نه. فقط این را میگویم که هیچکس او را ندیده، که این غیرعادی است.»
قبل از آن، جیدی ونس، معاون ترامپ، درباره مجروح شدن مجتبی خامنهای گفت: «میدانیم او زخمی شده، اما دقیقا نمیدانیم شدت آن چقدر است.»
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز از زخمی شدن چهره مجتبی خامنهای خبر داد و گفت او نمیتواند در انظار عمومی ظاهر شود.
پیشتر جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی به ایران اینترنشنال گفت: «با این حال بهدلیل شرایط جسمی مجتبی خامنهای، غیبت او در انظار عمومی و انتشار پیامی بسیار مغشوش و مشوش به نام او اکنون نتایجی معکوس به بار آورده و باعث سردرگمی بیشتر و تضعیف نیروهای وفادار به حکومت شده است.»
او تاکید کرد: «این شرایط موجب شده کسانی مثل علی اصغر حجازی که از حمله اسرائیل جان سالم بهدر برده نگران تضعیف جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی شوند و بهعنوان راه حلی موقت و تا مشخص شدن وضعیت مجتبی خامنهای، برای حفظ اقتدار او قدرت در وضعیت فعلی مجددا به شورای موقت رهبری بازگردانده شود.»