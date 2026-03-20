گزارش سیبیاس نیوز از طرح احتمالی پنتاگون برای اعزام نیروی زمینی به ایران
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای پنتاگون برنامهریزیهای مفصلی برای اعزام احتمالی نیروهای زمینی آمریکا به ایران انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، فرماندهان ارشد نظامی آمریکا درخواستهای مشخصی ارائه دادهاند تا زمینه برای چنین اقدامی فراهم شود. همزمان دونالد ترامپ نیز گزینههای موجود در خصوص این مناقشه را مورد بررسی قرار میدهد.
سیبیاس نیوز افزود ارتش ایالات متحده نشستهایی برگزار کرده است تا سناریوهای مختلف مرتبط با بازداشت احتمالی نیروها و شبهنظامیان جمهوری اسلامی را در صورت اعزام نیروی زمینی آمریکا بررسی کند، از جمله مشخص کردن محل نگهداری آنها.
ایالات متحده همچنین در حال آمادهسازی برای اعزام لشکر ۸۲ هوابرد به خاورمیانه است و این برنامه شامل نیروی واکنش سریع ارتش و واحد اعزامی تفنگداران دریایی میشود.