دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده به تحقق اهداف اصلی خود در عملیات نظامی علیه حکومت ایران در خاورمیانه «بسیار نزدیک» شده است. او این اهداف را شامل تخریب کامل توانمندی موشکی ایران، نابودی زیرساخت‌های صنایع دفاعی، از بین بردن نیروی دریایی و هوایی و جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به توانمندی هسته‌ای عنوان کرد.

ترامپ همچنین بر تعهد آمریکا به حفاظت از متحدان منطقه‌ای از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، امارات، بحرین و کویت تاکید کرد و گفت واشینگتن همواره آماده واکنش سریع در برابر تهدیدات احتمالی خواهد بود.

او در ادامه با اشاره به تنگه هرمز گفت مسئولیت تامین امنیت این گذرگاه باید بر عهده کشورهایی باشد که از آن استفاده می‌کنند و افزود آمریکا در صورت درخواست، آماده کمک به این کشورهاست، اما با «ریشه‌کن شدن تهدید ایران» چنین اقدامی ضروری نخواهد بود.

