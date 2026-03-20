پاداش ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعاتی درباره ۵ فرمانده ارشد سپاه پاسداران
برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی درباره پنج تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تا ۱۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.
در این اطلاعیه، احمد وحیدی بهعنوان «فرمانده کل سپاه پاسداران» معرفی شده است.
همچنان اسامی علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، سعید آقاجانی، فرمانده یگان پهپاد هوافضای سپاه، حمیدرضا لشکریان، فرمانده قرارگاه سایبری سپاه و مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، در این فهرست به چشم میخورد.