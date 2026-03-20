دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «‏بدون ایالات متحده، ناتو یک ببر کاغذی است. آن‌ها نخواستند به مبارزه برای متوقف کردن ایرانِ دارای توان هسته‌ای بپیوندند.»

او افزود: «حالا که این نبرد از نظر نظامی با پیروزی به پایان رسیده و خطر چندانی هم متوجه آن‌ها نیست، از قیمت‌های بالای نفت شکایت می‌کنند، اما حاضر نیستند برای باز کردن تنگه هرمز کمک کنند.»

به گفته ترامپ، عملیات بازگشایی تنگه هرمز برای اعضای ناتو «بسیار آسان و کم‌خطر» است، اما آن‌ها «بزدل» هستند و «ما این را به خاطر خواهیم سپرد».