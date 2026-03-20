پیام نوروزی منتسب به مجتبی خامنهای: رسانهها در ایران نباید به نقاط ضعف بپردازند
در پیام نوروزی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آمده است نیروی مسلح حکومت ایران و جبهه موسوم به «مقاومت» در حملات به ترکیه و عمان نقش نداشتهاند.
در بخش دیگری از این پیام خطاب به رسانههای داخل ایران تاکید شده که باید «از پرداختن به نقاط ضعف بهطور جدی خودداری کنند».
در این پیام همچنین انقلاب ملی ایرانیان «کودتا» خوانده شده و خطاب به حامیان حکومت آمده است: «شما در ۲۲ دی کودتا را سرکوب کردید و در ۲۲ بهمن بار دیگر ضدیت خود با استکبار جهانی و خستگیناپذیری خود را نشان دادید.»
بر اساس این پیام، «وحدت» مردم ایران باعث ایجاد «شکستگی در دشمن» شده است.
این پیام در حالی مطرح منتشر شده که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی سومین رهبر جمهوری اسلامی در دسترس نیست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کشورهای عضو ناتو را بهدلیل حمایت نکردنشان از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد و آنها را «بزدل» خواند. او تاکید کرد که آمریکا این موضوع را از یاد نخواهد برد.
ترامپ، جمعه ۲۹ اسفند در تروث سوشال نوشت: «بدون ایالات متحده آمریکا، ناتو یک ببر کاغذی است! آنها نمیخواستند برای متوقف کردن ایرانِ مجهز به توان هستهای وارد جنگ شوند.»
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورهای ناتو نمیخواهند به نبرد علیه جمهوری اسلامی بپیوندند، اما همچنان از قیمتهای بالای نفت شکایت میکنند.
او نوشت: «حالا که این نبرد از نظر نظامی پیروز شده و خطر بسیار کمی برای آنها دارد، از قیمت بالای نفتی که مجبور به پرداخت آن هستند شکایت میکنند، اما نمیخواهند برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند، اقدامی نظامی ساده که تنها دلیل قیمت بالای نفت است.»
ترامپ در پایان نوشت: «انجام این کار برای آنها بسیار آسان و کمریسک است. ترسوها، و ما به یاد خواهیم داشت.»
پیشتر رییسجمهوری آمریکا از متحدان اصلی و برخی دیگر کشورها خواسته بود که به تامین امنیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی کمک کنند.
شبکه خبری اِیبیسی، شامگاه ۲۵ اسفند، بر اساس یک پیام محرمانه نوشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به دیپلماتهای این کشور در سراسر جهان دستور داده است که دولتهای خارجی را به «اقدام سریع برای کاهش تواناییهای [حکومت] ایران و گروههای تروریستی همسو با آن با هدف حمله به کشورها و شهروندان ما» ترغیب کنند.
بر اساس این نامه، خطر حمله از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش «افزایش» یافته است.
از زمان آغاز حملات آمریکا-اسرائیل در نهم اسفند، بازارهای جهانی متلاطم شده و قیمت نفت افزایش یافته است.
آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ژاپن و کانادا در یک بیانیه مشترک پنجشنبه متعهد شدند که به «تلاشهای مناسب برای تضمین عبور امن از تنگه» بپیوندند. اما صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، روشن کرد که این امر منوط به پایان درگیریهاست.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پس از نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که دفاع از حقوق بینالملل و ترویج کاهش تنش «بهترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم».
او افزود: «من نشنیدهام کسی در اینجا تمایلی برای ورود به این درگیری ابراز کند، بلکه کاملا برعکس.»
ناتو ماموریت خود در عراق را «تنظیم» میکند
همچنین در تحولی دیگر، ناتو جمعه و در پی گزارشی رسانهای مبنی بر اینکه این ائتلاف به دلیل درگیریهای نظامی در خاورمیانه خارج کردن نیروهای خود از عراق را آغاز کرده، اعلام کرد که در حال «تنظیم» وضعیت ماموریت خود در عراق است.
آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، در ایمیلی به رویترز گفت: «میتوانیم تایید کنیم که در چارچوب ماموریت ناتو در عراق، در حال تنظیم وضعیت خود هستیم. ما در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا کار میکنیم.»
او افزود: «ایمنی و امنیت نیروهای ما در اولویت اصلی قرار دارد، به همین دلیل از ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع خودداری میکنیم. گفتوگوی سیاسی و همکاری عملی ناتو و عراق، از جمله از طریق ماموریت ناتو در عراق، ادامه خواهد یافت.»
همزمان جمعه، وزیر دفاع لهستان روز جمعه و در حالی که درگیریها در خاورمیانه ادامه دارد، اعلام کرد که این کشور نیروهای خود را از عراق خارج کرده است.
ولادیسواف کوسینیاک-کامیژ در حساب خود در ایکس نوشت: «بهدلیل وخامت وضعیت امنیتی در منطقه خاورمیانه و پس از تحلیل شرایط عملیاتی و تهدیدات احتمالی، تصمیم گرفته شد که گردان نظامی لهستان از عراق منتقل شود.»
در پی کشتار گسترده معترضان در جریان انقلاب ملی، بسیاری از هموطنان، چه در داخل و چه در خارج کشور، کوشیدند به شیوههای گوناگون یاد و نام جانباختگان را گرامی بدارند.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، یکی از این افراد بود که با بهکارگیری عبارت «فرزند ایران و جانفدای میهن» برای معرفی هر یک از جاویدنامان، نقشی موثر در شکلگیری یکی از شاخصترین نمادهای پاسداشت یاد فرزندان این سرزمین ایفا کرد.
او در مصاحبه با ویژه برنامه نوروزی ایراناینترنشنال در این رابطه توضیح میدهد.
شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۵ با اشاره به کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران در سالی که گذشت، نوشت که در سال جدید، «ما با هم این رژیم ضحاکی را برای همیشه در خاک خواهیم کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی جمعه ۲۹ اسفند، در این پیام گفت: «هممیهنانم، امروز، سال خود را در میانه نبردی میهنی با جمهوری اسلامی انیرانی، و با یاد همه فرزندان دلاور و جاویدنام ایران، نو میکنیم.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «سالی که گذشت، سال سازماندهی برای اقدام نهایی بود؛ سال شکوه همبستگی ملی، شجاعتهای کمنظیر، و فداکاریهای بزرگ؛ سالی که ما را یک گام بلند به پیروزی نهایی نزدیکتر کرد؛ سالی که نشان داد عزم ملت ایران برای ساختن آیندهای آزاد و آباد، استوارتر از همیشه است.»
او با اشاره به کشته شدن علی خامنهای ادامه داد: «در سالی که گذشت، ضحاک زمانه کشته شد و پاسدارانش هنوز نتوانستهاند او را در خاک کنند. در سالی که پیش روست، ما با هم این رژیم ضحاکی را برای همیشه در خاک خواهیم کرد.»
علی خامنهای در اولین لحظات حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ در تهران کشته شد و جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته مراسم تدفین جنازه او را برگزار کند.
سال جدید، سال پیروزی انقلاب شیروخورشید ایران
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در بخش دیگری از پیام نوروزی خود به سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و گفت: «ایران ما در سال گذشته، دهها هزار تن از بهترین فرزندانش را در نبرد با این رژیم ضحاکی از دست داد. به روان پاکشان درود میفرستیم، در کنار خانوادههایشان میایستیم، و با آن جانهای دلیر، و با یکدیگر، پیمان میبندیم که سال نو را به سال پیروزی انقلاب شیروخورشید ایران بدل کنیم.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «در این لحظات آغازین سال، دلهایمان را روشنتر، و اتحادمان را محکمتر میکنیم، و با گامهایی استوارتر به سوی ایران آزاد و آباد پیش میرویم. نوروزتان پیروز! پاینده ایران!»
پیام شهبانو فرح پهلوی: نوروز با رستاخیزی بزرگ برای بازپسگیری آزادی ایرانیان
شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود، این نوروز را همزمان با «رستاخیزی بزرگ برای بازپسگیری آزادی و سربلندی ملی» توصیف کرد و به «کشتار خیابانی» دیماه اشاره کرد که هزاران جوان ایرانی را از خانوادههایشان گرفته است.
شهبانو فرح پهلوی نوروز را بزرگترین جشن باستانی ایرانیان و کهنترین جشن سال نو در جهان دانست و گفت نوروز امسال برای مردم ایران معنایی خاص و عمیقتر از سالهای گذشته دارد.
او با ابراز همدلی و مهر نسبت به خانوادههای جانباختگان، گفت به آنان میاندیشد و برایشان آرامش و شکیبایی آرزو میکند و تأکید کرد در سوگ بازماندگان این «جاویدنامان میهن» شریک است.
شهبانو در ادامه ابراز امیدواری کرد که نیروی مردم از این پس صرف سازندگی ایران و بازگرداندن آن به جایگاه شایستهاش در میان کشورهای پیشرفته شود و بار دیگر نام ایران با همان احترام و سربلندی گذشته شناخته شود.
او در پایان گفت آرزویش دیدن سرور و شادی هممیهنان در آیندهای نزدیک و در «ایرانی آزاد و سربلند» است و ابراز امیدواری کرد نوروز امسال همراه با «پیروزی نهایی نور بر تاریکی» باشد.
پیام نوروزی یاسمین پهلوی: نوروز را به نام جاویدنامان میهن گرامی میداریم
یاسمین پهلوی در پیامی نوروزی گفت امسال نوروز به نام ایران و به نام جاویدنامان میهن گرامی داشته میشود؛ «شجاعترین و آگاهترین فرزندان ایران» که به گفته او سراسر نور، مهر و امید بودند و وجودشان را فدای میهن کردند.
او نوروز را نماد بازگشت زندگی پس از سختترین زمستانها دانست و تاکید کرد در آستانه «فصل تازه و روشن» تاریخ ایران، با قدرت، همدلی و وفاداری، راه جانباختگان ادامه خواهد یافت.