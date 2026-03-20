هفتسین ایرانیان کپنهاگ با تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی
بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، ایرانیان در کپنهاگ دانمارک با برپایی سفره هفتسین و قرار دادن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی، یاد آنها را گرامی داشتند.
بریتانیا به آمریکا اجازه داد از پایگاههای نظامی این کشور برای انجام حملاتی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند؛ همزمان گزارشها حاکی از آمادگی پنتاگون برای اعزام نیروهای زمینی آمریکا به خاورمیانه است.
کابینه بریتانیا ۲۹ اسفند در نشستی تصمیم گرفت دامنه مجوز استفاده آمریکا از پایگاههای خود را گسترش دهد و این استفاده شامل حملات علیه آن دسته از مواضع جمهوری اسلامی که تنگه هرمز را هدف قرار میدهند، نیز بشود.
به گفته سخنگوی دفتر نخستوزیری بریتانیا، کابینه موافقت کرد از این پایگاهها برای «عملیات دفاعی آمریکا» علیه اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده شود.
پیشتر، لندن اجازه داده بود نیروهای آمریکایی از پایگاههای بریتانیا برای جلوگیری از شلیک موشکهای حکومت ایران که تهدیدی علیه منافع یا جان شهروندان بریتانیایی به شمار میآمدند، استفاده کنند.
تصمیم اخیر لندن کمی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا جمعه در شبکههای اجتماعی، کشورهای عضو ناتو را بهدلیل حمایت نکردنشان از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد و آنها را «بزدل» خواند و تاکید کرد که آمریکا این موضوع را از یاد نخواهد برد.
در پی اعلام موافقت بریتانیا در روز جمعه، ترامپ گفت که این کشور باید زودتر دست به چنین اقدامی میزد.
آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و کانادا، به همراه ژاپن که عضو ناتو نیست، پنجشنبه ۲۸ اسفند در بیانیهای مشترک اعلام آمادگی کرده بودند که به «تلاشهای مناسب برای تضمین عبور امن از تنگه» بپیوندند.
افزایش اقدامات دفاعی بریتانیا در منطقه
وزارت دفاع بریتانیا همچنین گزارش داد که شامگاه جمعه جنگندههای تایفون و اف-۳۵ این کشور، با پشتیبانی سوختگیری هوایی، به انجام گشتهای هوایی دفاعی بر فراز اردن، قطر، امارات متحده عربی و بحرین ادامه دادند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده که بریتانیا اکنون در این منطقه بیش از هر زمان دیگری در ۱۵ سال گذشته هواپیمای جنگی در حال پرواز دارد و خلبانان بریتانیایی اکنون از ۷۰۰ ساعت پرواز در منطقه فراتر رفتهاند.
بر اساس این بیانیه، بریتانیا با ۵۰۰ نیروی اضافی در حال پشتیبانی از فعالیتهای دفاع هوایی در پایگاههای خود در قبرس است.
همچنین این کشور تعدادی از کارشناسان نظامی را به فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام اعزام کرده تا به برنامهریزی و تدوین گزینهها برای راههایی جهت بهبود امنیت در تنگه هرمز کمک کنند.
آمادگی پنتاگون برای اعزام نیروی زمینی
همزمان چند منبع آگاه به سیبیاس نیوز گفتند که مقامات پنتاگون آمادگیهای دقیقی برای اعزام نیروهای زمینی آمریکا به خاورمیانه انجام دادهاند.
این منابع افزودند که فرماندهان ارشد نظامی درخواستهای مشخصی ارائه کردهاند تا برای چنین گزینهای آماده شوند، و ترامپ در حال بررسی اقداماتی در این زمینه است.
این منابع همچنین گفتند که ارتش جلساتی برگزار کرده است تا آماده شود که در صورت تصمیم رییسجمهوری برای بهکارگیری نیروهای زمینی آمریکایی، چگونه با احتمال بازداشت سربازان و نیروهای شبهنظامی جمهوری اسلامی برخورد شود؛ از جمله اینکه ایرانیان بازداشتشده به کجا منتقل خواهند شد.
رویترز نیز جمعه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال اعزام هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه است.
سه مقام آمریکایی به این خبرگزاری گفتند که کشتی USS Boxer، یک کشتی تهاجمی آبیـخاکی، به همراه واحد اعزامی تفنگداران دریایی آن شامل حدود ۲۵۰۰ تفنگدار و ناوهای جنگی همراه به منطقه اعزام خواهد شد.
آنها نگفتند که ماموریت این نیروها دقیقا چه خواهد بود.
رییسجمهوری آمریکا جمعه گفت که این کشور میتواند همین اکنون از جنگ علیه جمهوری اسلامی خارج شود اما این گزینه «قابل قبولی» نیست و اگر حضور آمریکا طولانیتر باشد، جمهوری اسلامی «هرگز» نمیتواند توان نظامی خود را بازسازی کند.
دو مقام گفتند که هنوز تصمیمی درباره اعزام نیرو به داخل خود ایران اتخاذ نشده، اما پیشتر یک مقام آمریکایی و سه منبع مطلع به رویترز گفتند که نیروهای آمریکایی ممکن است وارد سواحل ایران یا مرکز صادرات نفت در جزیره خارک شوند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد برای عبور امن از تنگه هرمز «کمک زیادی» لازم است و «خوب است» کشورهایی مانند چین و ژاپن نیز در این موضوع مشارکت کنند.
او واکنش بریتانیا به مناقشه کنونی را «بسیار دیرهنگام» خواند و تاکید کرد این کشور باید زودتر وارد عمل میشد.
ترامپ افزود اکنون تمایلی به آتشبس ندارد، اما زمانی که آمریکا بخواهد جنگ ایران را پایان دهد، اسرائیل نیز احتمالا چنین خواهد کرد.
او ادامه داد: «ما ضربات بسیار شدیدی [به جمهوری اسلامی] زدهایم. آنها اوباش، حیوان و آدمهای وحشتناکی هستند... تعجب نمیکنم؛ آنها سه جوان را بهخاطر اعتراض اعدام کردند.»
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تصاویری از کارخانه تولید پهپاد در خمینیشهر اصفهان را پیش و پس از حمله ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشت.
سنتکام اعلام کرد این تاسیسات محل تولید پهپادهای انتحاری شاهد بود که از سوی جمهوری اسلامی برای انجام حملات علیه نقاط مختلف منطقه به کار گرفته میشدند.
سنتکام این عملیات را «ضربهای دیگر» به توان نظامی حکومت ایران ارزیابی کرد.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، جمعی از ایرانیان در آخرین روز سال ۱۴۰۴ در کنار «دیوار جاویدنامان» شهر لندن تجمع کردند.
شرکتکنندگان یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند و همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کردند.