ترامپ: تمایلی به آتشبس ندارم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد برای عبور امن از تنگه هرمز «کمک زیادی» لازم است و «خوب است» کشورهایی مانند چین و ژاپن نیز در این موضوع مشارکت کنند.
او واکنش بریتانیا به مناقشه کنونی را «بسیار دیرهنگام» خواند و تاکید کرد این کشور باید زودتر وارد عمل میشد.
ترامپ افزود اکنون تمایلی به آتشبس ندارد، اما زمانی که آمریکا بخواهد جنگ ایران را پایان دهد، اسرائیل نیز احتمالا چنین خواهد کرد.
او ادامه داد: «ما ضربات بسیار شدیدی [به جمهوری اسلامی] زدهایم. آنها اوباش، حیوان و آدمهای وحشتناکی هستند... تعجب نمیکنم؛ آنها سه جوان را بهخاطر اعتراض اعدام کردند.»