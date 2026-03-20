تاریخنگار آمریکایی: رژیم ایران ممکن است «بهزودی» سقوط کند
ویکتور دیویس هنسون، تاریخنگار و عضو ارشد موسسه هوور، در اظهاراتی پیشبینی کرد که حکومت ایران ممکن است در صورت ادامه کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل، «بهزودی» سقوط کند. او در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت که راهبرد دونالد ترامپ در خاورمیانه مؤثر بوده و پس از گذشت سه هفته از آغاز عملیات مشترک موسوم به «خشم حماسی»، روند تحولات بهگفته او به نفع این رویکرد تغییر کرده است.
هنسون با اشاره به ادامه این عملیات افزود: «اگر ترامپ این مسیر را ادامه دهد، فکر میکنم رژیم ایران ظرف دو تا چهار هفته سقوط خواهد کرد.» او همچنین مدعی شد که این ارزیابی نهتنها در داخل ایران، بلکه در میان کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه نیز در حال شکلگیری است.
این تحلیلگر آمریکایی در ادامه گفت که دولت ترامپ برخلاف تجربههای پیشین آمریکا در عراق و افغانستان، از اعزام گسترده نیروهای زمینی خودداری کرده و بهجای آن بر استفاده از فناوری پیشرفته، اطلاعات دقیق و توان هوایی متمرکز شده است. به گفته او، این رویکرد امکان هدفگیری دقیق را فراهم کرده و از درگیریهای پرهزینه زمینی جلوگیری میکند.
هنسون تاکید کرد که استفاده از پهپادهای پیشرفته و سامانههای شناسایی ماهوارهای به آمریکا این امکان را داده تا حتی هویت فرماندهان نظامی را شناسایی کرده و عملیاتها را با دقت بیشتری اجرا کند.