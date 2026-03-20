کانال تلگرامی که اخبار مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، را پوشش میدهد، پیام مکتوب منتسب به او را بهصورت صوتی با صدای فردی دیگر منتشر کرد.
نخستین پیام منتسب به او نیز بهصورت مکتوب منتشر شده بود.
خامنهای تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و گمانهزنیها درباره وضعیت او بالا گرفته است.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، در ویژهبرنامه نوروز ۱۴۰۵ ایراناینترنشنال گفت در حاکمیت جمهوری اسلامی، چیزی بهعنوان «جریان معتدل» وجود ندارد.
او اضافه کرد: «از نگاه بسیاری از ایرانیها، مفهوم اعتدال در این نظام صرفا یک آفرینش ذهنی در تخیلات غربیهاست، نه یک واقعیت سیاسی.»
سعدالکعبی، وزیر انرژی قطر، اعلام کرد پیشتر درباره حمله به تاسیسات انرژی ایران و پیامدهای آن برای منطقه، به مقامهای آمریکا و سایر بازیگران هشدار داده بود.
او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «همواره هشدار میدادم و با مدیران شرکتهای نفت و گاز که با ما شریک هستند، صحبت میکردم. همچنین با وزیر انرژی آمریکا گفتوگو داشتم تا او را نسبت به پیامدها آگاه کنم.»
کعبی افزود: «آنها از این تهدید آگاه بودند و من تقریبا بهصورت روزانه به آنها یادآوری میکردم که باید اطمینان حاصل کنیم تاسیسات نفت و گاز هدف قرار نگیرند و خویشتنداری رعایت شود.»
ویدیوی منتشرشده از سوی «وحید آنلاین» نشان میدهد در پی انجام حملهای در اهواز، دود به آسمان برخاسته است.
فدراسیون فوتبال ایران فهرست تیم ملی را برای دیدارهای تدارکاتی که قرار است ۷ و ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ با نیجریه و کاستاریکا برگزار شود، اعلام کرد.
در این فهرست، نام سردار آزمون، یکی از ستارههای فوتبال ایران و انتخاب همیشگی چهار سرمربی اخیر تیم ملی، دیده نمیشود.
رسانههای حکومتی در روزهای گذشته بهدلیل انتشار تصاویری از دیدار آزمون با حاکم دبی، حملات تندی علیه او مطرح کردند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر گزارش داده بود آزمون از تیم ملی اخراج شده است.
همچنین محمدحسین میثاقی، مجری صدا و سیما، آزمون را بهدلیل ملاقات با حاکم دبی «بیعقل» خواند و گفت او لایق پوشیدن پیراهن تیم ملی نیست.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، با چیدن سفره هفتسین، نمادهای آن را معرفی کرد و گفت: «نوروز پیامآور روشنایی و امید است و سالهای بهتری پیش روی ماست.»