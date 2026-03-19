روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد که مقامات آمریکایی، پهپادهای ناشناسی را بر فراز پایگاه مک‌نایر، محل اقامت مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شناسایی کردند.

واشینگتن‌پست این خبر را به نقل از «سه نفر که در جریان این وضعیت قرار دارند»، منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دو نفر از این افراد گفتند که مقامات هنوز مشخص نکرده‌اند که این پهپادها از کجا آمده‌اند. آن‌ها افزودند که حضور پهپادها بر فراز پایگاه مک‌نایر، مقامات را بر آن داشت تا امکان جابجایی روبیو و هگزت را بررسی کنند. اما یک مقام ارشد دولتی گفت که این دو هنوز جابه‌جا نشده‌اند.

به گفته این مقام ارشد دولتی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، ارتش به دلیل افزایش سطح هشدار در پی حمله ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهدیدات بالقوه را با دقت بیشتری زیر نظر دارد.

او گفت که در ۱۰ روز گذشته، چند پهپاد در یک شب بر فراز پایگاه نیروی زمینی مک‌نیر مشاهده شده‌اند که باعث افزایش اقدامات امنیتی و تشکیل جلسه‌ای در کاخ سفید برای بحث در مورد نحوه واکنش شده است.

واشینگتن‌پست نوشت مشاهده پهپادها در شرایطی رخ می‌دهد که ایالات متحده هشدار امنیتی برای مراکز دیپلماتیک خارج از کشور صادر کرده و چند پایگاه داخلی را به دلیل تهدیدها قرنطینه کرده است.