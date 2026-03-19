هاکان فیدان: تنها موضوع گفتوگوهای ریاض جلوگیری از حملات حکومت ایران به کشورهای منطقه بود
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود در دوحه گفت:« بهمنظور نشان دادن همبستگی خود با قطر، امروز به همراه هیئت خود در این کشور حضور داریم. در حالی قطریها بار دیگر در حال میانجیگری بودند، هدف حملهای قرار گرفتند که به هیچوجه شایسته آن نبودند و این حمله همچنان ادامه دارد.»
او افزود: «ما حملاتی را که جان غیرنظامیان را نادیده میگیرد و زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار میدهد، محکوم و نکوهش میکنیم. اینگونه حملات هرگز و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیستند. ترکیه همواره در کنار ملت برادر قطر ایستاده و همچنان در کنار قطر خواهد ماند.»
وزیر خارجه ترکیه گفت: «در جریان نشست روز گذشته در عربستان سعودی، ما با شدیدترین لحن ممکن تأکید کردیم که در همبستگی کامل با کشورهای برادری هستیم که هدف این حملات قرار گرفتهاند. همچنین در رایزنیهای خود در ریاض توافق کردیم که برای تحقق اهدافی چون توقف فوری حملات و برقراری آتشبس، جلوگیری از گسترش درگیریها و حل بحران از طریق روشهای دیپلماتیک، تلاشهای مشترکی انجام دهیم.»
وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: «باید بهصراحت اشاره کرد که طرف اصلی مسئول این جنگ که منطقه ما را به بحرانی بیسابقه کشانده، اسرائیل است.»
فیدان گفت: «کشورهای منطقه با این اقدامات، بنیانهای ثبات منطقهای را هدف قرار میدهند و کیفیت این اقدامات غیرقابل قبول است. بنابراین این رویکرد نه برای ایران کارآمد است و نه برای سایر کشورها. همانطور که حملات به ایران اشتباه است، حملات ایران به دیگر کشورهای منطقه نیز نادرست است.»
او ادامه داد: «ما بهروشنی به همتایان ایرانی خود در تمامی سطوح ارتباطی اعلام میکنیم که این حملات، که ممکن است باعث ایجاد شکافهای دائمی و سختجبران میان کشورهای منطقه شود، باید فوراً متوقف شوند و همچنین هرگونه تنشزایی باید متوقف شود.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: «موضع ما در مواجهه با این بحران کاملا روشن است. ما همه اقدامات هدفمند علیه جغرافیای منطقه را رد میکنیم و بر این باوریم که تلاشهای اسرائیل برای پاک کردن جنایات خود و اجرای سیاستهای اشغالگرانه توسعهطلبانه تحت پوشش این بحران منطقهای هرگز نباید پذیرفته شود.»
استفاده از لباس شخصی و خودروهای غیرنظامی به جای گشتهای رسمی، نشاندهنده هراس جدی از شورشهای احتمالی و حملات هدفمند است.
همچنین، نشانههایی از تمایل مقامها در بخشهای غیرنظامی مانند وزارتخانههای نفت و کشاورزی برای جدایی از بدنه قدرت و همکاری با نیروهای بینالمللی دیده میشود.
پنج گزینه روی میز برای بازگشایی تنگه هرمز
با توجه به تلاطم در بازار جهانی انرژی و جهش بیسابقه قیمت نفت، رومان پنج راهبرد کلیدی را که در اسناد اخیر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و نیروی دریایی آمریکا برای شکستن بنبست تنگه هرمز تدوین شده، تشریح کرد:
نخست، حمایت همهجانبه از قیامهای داخلی با تمرکز ویژه بر استانهای عربنشین و مناطق پیرامونی تنگه هرمز که دههها تحت فشارهای ساختاری بودهاند.
این مناطق میتوانند به عنوان نقاط فشار استراتژیک علیه سپاه پاسداران عمل کنند.
دوم ، قرا گرفتن استفاده از اهرم فشار علیه چین در دستور کار ؛ چرا که تا زمانی که پکن فشار دیپلماتیک و اقتصادی ناشی از اختلال در تامین انرژی را حس نکند، انگیزهای برای واداشتن تهران به عقبنشینی نخواهد داشت.
سوم، فعالسازی فوری مسیرهای جایگزین زمینی برای انتقال نفت؛ چنین کاری اجازه میدهد تا با بهرهگیری از مسیرهای غربی و انتقال سوخت از طریق خاک عراق به سمت ترکیه و دریای سرخ، خلیج فارس بهطور کامل دور زده شود.
چهارم، اعمال مجازاتهای مستقیم و هدفمند علیه عاملان انسداد؛ این اقدام شامل هدف قرار دادن مستقیم آن دسته از مقامها و فرماندهانی میشود که مسئولیت عملیاتی بستن تنگه هرمز را بر عهده دارند.
در نهایت، اجرای عملیات گسترده اسکورت با بازگشت به الگوهای تاریخی موفق، مشابه عملیات «آخوندک» (Praying Mantis) در پایان جنگ ایران و عراق، برای تضمین امنیت تردد کشتیهای تجاری و ثبات در بازارهای جهانی پیشبینی شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از مشاوران خود خواسته است تا گزینههای موثری را برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی از تنگه هرمز ارائه دهند. در این میان، یگان سیویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلیترین ابزار نظامی، مطرح شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی به بررسی راهکارهای عملیاتی برای رفع انسداد تنگه هرمز پرداخت.
در حالی که صعود قیمت بنزین فشارهای سیاسی را بر واشینگتن دوچندان کرده، ترامپ در پی راهی برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی در این آبراه کلیدی است.
در این میان، یگان سیویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلیترین ابزار نظامی مطرح شده است.
این نیرو که یک واحد واکنش سریع ۲۲۰۰ نفره است، طبق گزارش این روزنامه، سوار بر ناو «یواساس تریپولی» از ژاپن راهی خاورمیانه شده و انتظار میرود تا هفته آینده به منطقه برسد.
استراتژی تصرف جزایر؛ چگونه نیروی دریایی آمریکا میتواند تنگه هرمز را باز کند؟
طبق تحلیل والاستریت ژورنال، یکی از گزینههای استراتژیک، تصرف یک یا چند جزیره در نزدیکی سواحل جنوبی ایران است.
مقامهای فعلی و سابق آمریکایی به این روزنامه گفتند که واشینگتن میتواند از این جزایر به عنوان اهرم فشار در مذاکرات یا پایگاههایی برای مقابله با حملات به کشتیهای تجاری استفاده کند.
یگان واکنش سریع سیویکم تفنگداران که از چهار عنصر اصلی رزمی (زمینی، هوایی، فرماندهی و لجستیک) تشکیل شده، تخصص ویژهای در انجام حملات برقآسا از دریا و هوا دارد.
بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن در بیانیهای مشترک در مورد تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در خلیجفارس را با شدیدترین لحن محکوم کردند.
رهبران این کشورها در بیانیهای مشترک خواستار «تعلیق فوری و جامع حملات به زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز» شدند و افزودند: «ما آمادگی خود را برای مشارکت در تلاشهای مناسب بهمنظور تضمین عبور امن از تنگه هرمز اعلام میکنیم.»
آنان نوشتند: «ما همچنین اقدامات دیگری برای تثبیت بازارهای انرژی انجام خواهیم داد، از جمله همکاری با برخی کشورهای تولیدکننده برای افزایش تولید.»
در بیانیه این کشورها آمده است: «آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است، از جمله بر اساس سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق دریاهای آن. پیامدهای اقدامات ایران بر مردم در سراسر جهان، بهویژه آسیبپذیرترین اقشار، تأثیر خواهد گذاشت.»
آنان افزودند: «در چارچوب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت، تأکید میکنیم که چنین مداخلهای در کشتیرانی بینالمللی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی انرژی، تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. در این راستا، خواستار تعلیق فوری و جامع حملات به زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفت و گاز، هستیم.»
کشورهای پیشرو در اروپا، به همراه ژاپن، در شرایطی برای تثبیت بازارهای انرژی اقدام خواهند کرد و به «تلاشهای مناسب» برای بازگشایی گلوگاه نفتی خلیج فارس خواهند پیوست که حملات تلافیجویانه به تأسیسات انرژی، جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران را بهطور چشمگیری تشدید کرد.
پس از آنکه شرکت نفت دولتی قطر، قطرانرژی، از «آسیب گسترده» ناشی از حملات موشکی ایران به شهر صنعتی راس لفان خبر داد، اقتصادهای بزرگ در تلاشند تا اثر افزایش سرسامآور قیمت نفت را مهار کنند.
این حملات در پاسخ به بمباران میدان گازی اصلی ایران از سوی اسرائیل انجام شد.