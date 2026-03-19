هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود در دوحه گفت:« به‌منظور نشان دادن همبستگی خود با قطر، امروز به همراه هیئت خود در این کشور حضور داریم. در حالی قطری‌ها بار دیگر در حال میانجی‌گری بودند، هدف حمله‌ای قرار گرفتند که به هیچ‌وجه شایسته آن نبودند و این حمله همچنان ادامه دارد.»

او افزود: «ما حملاتی را که جان غیرنظامیان را نادیده می‌گیرد و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، محکوم و نکوهش می‌کنیم. این‌گونه حملات هرگز و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیستند. ترکیه همواره در کنار ملت برادر قطر ایستاده و همچنان در کنار قطر خواهد ماند.»

وزیر خارجه ترکیه گفت: «در جریان نشست روز گذشته در عربستان سعودی، ما با شدیدترین لحن ممکن تأکید کردیم که در همبستگی کامل با کشورهای برادری هستیم که هدف این حملات قرار گرفته‌اند. همچنین در رایزنی‌های خود در ریاض توافق کردیم که برای تحقق اهدافی چون توقف فوری حملات و برقراری آتش‌بس، جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و حل بحران از طریق روش‌های دیپلماتیک، تلاش‌های مشترکی انجام دهیم.»

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: «باید به‌صراحت اشاره کرد که طرف اصلی مسئول این جنگ که منطقه ما را به بحرانی بی‌سابقه کشانده، اسرائیل است.»

فیدان گفت: «کشورهای منطقه با این اقدامات، بنیان‌های ثبات منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهند و کیفیت این اقدامات غیرقابل قبول است. بنابراین این رویکرد نه برای ایران کارآمد است و نه برای سایر کشورها. همان‌طور که حملات به ایران اشتباه است، حملات ایران به دیگر کشورهای منطقه نیز نادرست است.»

او ادامه داد: «ما به‌روشنی به همتایان ایرانی خود در تمامی سطوح ارتباطی اعلام می‌کنیم که این حملات، که ممکن است باعث ایجاد شکاف‌های دائمی و سخت‌جبران میان کشورهای منطقه شود، باید فوراً متوقف شوند و همچنین هرگونه تنش‌زایی باید متوقف شود.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: «موضع ما در مواجهه با این بحران کاملا روشن است. ما همه اقدامات هدفمند علیه جغرافیای منطقه را رد می‌کنیم و بر این باوریم که تلاش‌های اسرائیل برای پاک‌ کردن جنایات خود و اجرای سیاست‌های اشغالگرانه توسعه‌طلبانه تحت پوشش این بحران منطقه‌ای هرگز نباید پذیرفته شود.»