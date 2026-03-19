وزیر جنگ آمریکا: برنامه زمانی داریم اما اعلام نمیکنیم
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد برای جنگ ایران یک برنامه زمانی وجود دارد، اما جزئیات آن را اعلام نخواهد کرد.
او درباره احتمال تامین اینترنت برای مردم ایران گفت که آمریکا در حال کار بر روی این موضوع است.
هگست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه پس از رفع تهدید اتمی و موشکی جمهوری اسلامی گفت تصمیمات آینده بر اساس منافع ملی آمریکا اتخاذ خواهد شد و واشینگتن پیشاپیش برنامههای خود را اعلام نمیکند.
او با اشاره به درخواست بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای جنگ ایران افزود که برای ادامه اقدامات و تامین ذخایر مهمات به منابع مالی نیاز است.
وزیر جنگ آمریکا همچنین درباره حمله اسرائیل به پارس جنوبی گفت اهداف آمریکا کاملا روشن است و هشدار داد جمهوری اسلامی از انرژی بهعنوان سلاح استفاده کرده و نباید به دنبال هدف قرار دادن کشورهای متحد آمریکا باشد.