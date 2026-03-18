ارتش اسرائیل دستور تخلیه ساختمان آپارتمانی در بیروت را پیش از طلوع آفتاب صادر کرد
ارتش اسرائیل در نخستین ساعات چهارشنبه ۲۷ اسفند برای ساختمانی در محله باچوره، در مرکز بیروت هشدار تخلیه صادر کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که خبرنگارانش در بیروت پس از این هشدار صدای تیراندازی شنیدند، این روش معمولا برای بیدار کردن ساکنان و جلب توجه آنخت به تخلیه ساختمانها استفاده میشود.
پیش از این، ارتش برای ساختمانی در محله عکایبه در منطقه صیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و پس از آن حمله هوایی شدیدی صورت گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهر ساحلی صور در جنوب لبنان گفت که آنجا را تخلیه کنند و باعث شد صدها خانواده در آخرین ساعات سهشنبه ۲۶ اسفند مجبور به ترک خانههایشان شوند.