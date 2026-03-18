اسرائیل: مراکز حزبالله در صور و بیروت و یک مقر وابسته به نیروهای ایرانی را هدف قرار دادیم
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در پاسخ به حملات شب گذشته حزبالله به شمال اسرائیل، انبارهای سلاح و مراکز فرماندهی این گروه را در شهر ساحلی صور و همچنین مواضعی را در بیروت هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، سایتهای حزبالله در صور «بهطور عمدی در میان جمعیت غیرنظامی مستقر شده بودند».
ارتش اسرائیل افزود نیروی هوایی این کشور به تاسیسات موسسه «القرضالحسن» در بیروت حمله کرد؛ نهادی که بهعنوان بازوی مالی حزبالله مورد استفاده قرار میگیرد.
نیروی دریایی اسرائیل نیز یک «عنصر کلیدی» حزبالله را در پایتخت لبنان هدف قرار داد، اما جزییات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد همچنین در جنوب لبنان، یک مقر «لشکر امام حسین»، گروه شبهنظامی ایرانی که در کنار حزبالله فعالیت میکند، هدف قرار گرفت.