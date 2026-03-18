خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام کرد که حکم اعدام کوروش کیوانی، به اتهام «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» اجرا شد.
میزان در خبری کوتاه نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
میزان نوشته است که کوروش کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
دولت ایالات متحده در جلسه توجیهی سهشنبه ۲۶ اسفند با اعضای کنگره درباره جنگ با جمهوری اسلامی، به آنها گفتند که این جنگ سیاست آمریکا در قبال تایوان را تغییر نداده و سبب تاخیر در ارسال تسلیحات به این جزیره نشده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استنلی براون، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی-نظامی، در جلسه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به آنها اطمینان داد که ارسال تجهیزات به تایوان طبق برنامه پیش میرود و به تعویق نیفتاده است.
در این جلسه، مایکل میلر، مدیر آژانس همکاریهای امنیتی دفاعی، نیز گفت که در سال ۲۰۲۳ دستورالعملی را امضا کرده است که بر اساس آن، تایوان نسبت به دیگر خریداران در صف خرید تسلیحات مشابه در اولویت قرار میگیرد.
او افزود: «این دستورالعمل همچنان پابرجاست. بنابراین اگر بین تامین موشکهای هارپون ضدکشتی میان عربستان سعودی یا تایوان رقابتی وجود داشته باشد، تایوان در اولویت قرار خواهد گرفت.»
او همچنین تاکید کرد: «ارائه همکاری و کمکهای امنیتی به تایوان، اولویت اصلی ماست.»
خبرنگار رسانه بریتانیایی اسکاینیوز در تهران با انتشار یک گزارش ویدیویی از بخش کودکان بیمارستانی در این شهر به نقل از پزشکان این بیمارستان میگوید ۲۰۰ کودک ظرف دو هفته گذشته به این بیمارستان مراجعه کردهاند و این مساله فشاری مضاعف بر کادر درمان وارد کرده است.
در بخشهایی از این گزارش دو دقیقهای دختری چهار ساله نشان داده میشود که به گفته دامینیک وَگهورن، خبرنگار مستقر در ایران، بر اثر یک حمله هوایی و ماندن زیر آوار دچار آسیب مغزی شده و اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. او به نقل از پزشکان گفت که «بعید است این دختر زنده بماند.»
او همچنین تصویر پسری با شکستگی بینی را نشان داد و او را آرتین، برادر دختربچهای که دچار آسیب مغزی شده معرفی کرد.
این خبرنگار به نقل از فاطمه، مادر بیماری که در بخش بزرگسالان همان بیمارستان بستری است گفت: «این جنگ باید تمام شود چون فقط غیرنظامیان و مردم عادی هستند که آسیب میبینند.»
این گزارش به محدودیتهای پیش روی رسانهها برای پوشش اخبار جنگ در این اشاره نکرد. در روزهای اخیر خبرنگار شبکه الجزیره که در تهران مستقر است، حین اعلام گزارش میدانی از حملات شبانه به تهران تایید کرد که دسترسی به اطلاعات بهدستور مقامها در ایران محدود شده و خبرنگاران امکان حضور در همه مکانهای آسیبدیده بر اثر حملات را ندارند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که پس اعلام هشدار ارتش اسرائیل در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند، انفجارهایی در منطقه «گوش دان» در مرکز اسرائیل شنیده شد.
این رسانه اعلام کرد که دستکم یک موشک رهگیری شده و چند بمب از یک کلاهکِ متلاشیشونده به هدف اصابت کردهاند.
به گزارش کانال ۱۲، چند خودرو در شهر هولون آسیب دیده یا آتش گرفتهاند.
ارتش اسرائیل در نخستین ساعات چهارشنبه ۲۷ اسفند برای ساختمانی در محله باچوره، در مرکز بیروت هشدار تخلیه صادر کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که خبرنگارانش در بیروت پس از این هشدار صدای تیراندازی شنیدند، این روش معمولا برای بیدار کردن ساکنان و جلب توجه آنخت به تخلیه ساختمانها استفاده میشود.
پیش از این، ارتش برای ساختمانی در محله عکایبه در منطقه صیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و پس از آن حمله هوایی شدیدی صورت گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهر ساحلی صور در جنوب لبنان گفت که آنجا را تخلیه کنند و باعث شد صدها خانواده در آخرین ساعات سهشنبه ۲۶ اسفند مجبور به ترک خانههایشان شوند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که دو حمله اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند دستکم شش کشته و ۲۴ زخمی برجای گذاشت. این وزارتخانه تاکید کرد که این آمار اولیه است و امکان دارد در آینده تعداد کشتهها بیشتر شود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «بقایای انسانی نیز از محل حادثه کشف شده و هویت آنها پس از آزمایش دیانای مشخص خواهد شد.»
رسانههای محلی از اصابت یک پرتابه به آپارتمانی در محله مرکزی زوقاق البلاط خبر دادند؛ جایی که ارتش اسرائیل هفته گذشته یکی از شعبههای شرکت مالی القرض الحسن، وابسته به حزبالله، را هدف قرار داد. این منطقه نزدیک به مقر دولت و چندین سفارتخانه است.
طبق گزارشهای رسانهها، حمله دیگری به منطقه مرکزی بسطا انجام شد، جایی که اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۲۴ بین اسرائیل و حزبالله به آن حمله کرده بود.
ارتش اسرائیل در نوبتهای قبلی حمله به این محله هشدار تخلیه صادر کرده بود اما به گزارش رسانههای لبنانی حمله سهشنبه بدون هشدار قبلی انجام شد.