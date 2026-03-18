مجتبی خامنهای مقوایی در لاسوگاس
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ایرانیان در جریان جشن چهارشنبهسوری در لاسوگاس، شمایل مقوایی مجتبی خامنهای را رقصاندند و عکسهای مقامهای جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل و آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره امنیت تاسیسات هستهای ایران افزایش یافته است.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
وزارت دفاع بحرین اعلام کرد تاکنون بیش از ۱۳۰ موشک و ۲۳۴ پهپاد شلیکشده از ایران را رهگیری و خنثی کرده است.
در همین حال، ارتش اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال انجام یک حمله موشکی جدید علیه این کشور است و این تهدید شناسایی شده است.
این حمله تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشت.
یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال نشان داد در شب چهارشنبهسوری، پرچم شیر و خورشید را بالای سفره هفتسین افراشته و همراه با خانواده، سرود «ای ایران» میخواند.
حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن علی لاریجانی، او را «از چهرههای درخشان خدمت به ایران و اسلام» معرفی کرد.
او با اشاره به مرگ لاریجانی افزود: «از دست دادن امیدهای مدیریت برای نجات کشور، اندوه ما را دوچندان میکند.»
روحانی همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج و از عوامل اصلی سرکوب مردم ایران را «فرمانده قهرمان» خواند.
ایرانیان ساکن ونکوور کانادا به دعوت شاهزاده رضا پهلوی مقابل گالری هنر این شهر تجمع کردند و یاد جاویدنامان وطن را در آخرین سهشنبه سال گرامی داشتند.