حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن علی لاریجانی، او را «از چهره‌های درخشان خدمت به ایران و اسلام» معرفی کرد.

او با اشاره به مرگ لاریجانی افزود: «از دست دادن امیدهای مدیریت برای نجات کشور، اندوه ما را دوچندان می‌کند.»

روحانی همچنین غلام‌رضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج و از عوامل اصلی سرکوب مردم ایران را «فرمانده قهرمان» خواند.