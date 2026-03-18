پرش از آتش با پرچم شیر و خورشید در لاهه هلند
ویدیوی رسیده نشان میدهد که جمعی از ایرانیان ساکن هلند با حمل پرچم شیروخورشید و پریدن از روی آتش، جشن چهارشنبهسوری را در شهر لاهه (دنهاخ) برگزار کردند.
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروند این کشور در ایران را محکوم کرد.
ماریا مالمر استنرگارد با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم اعلام کرد افکار و همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران است.
او مجازات اعدام را «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» توصیف کرد و تاکید کرد سوئد همراه با اتحادیه اروپا در هر شرایطی با استفاده از این مجازات مخالف است. در این جوابیه همچنین نسبت به روندهای حقوقی طیشده در این پرونده ابراز نگرانی شده است.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت برلین در همه سطوح با واشینگتن در حال گفتوگو است و به دنبال دستیابی به توافقی در سطح فرا آتلانتیک است.
او با اشاره به جنگ در ایران افزود همچنان پرسشهایی جدی درباره این درگیری وجود دارد و هیچ طرح قانعکنندهای درباره اینکه این عملیات چگونه میتواند موفق شود ارائه نشده است.
مرتس تاکید کرد واشینگتن با اروپا مشورت نکرده و اعلام کرده به کمک اروپا نیازی ندارد.
او گفت اروپا توصیه کرده بود این مسیر به شکلی که اکنون دنبال میشود، ادامه پیدا نکند.
تولسی گبرد، رییس اطلاعات ملی آمریکا، اعلام کرد تهدیدهای سایبری علیه ایالات متحده عمدتا از سوی چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی و همچنین گروههای باجافزاری غیردولتی ایجاد میشود.
او با هشدار درباره پیامدهای ادامه فعالیت حکومت ایران افزود در صورت بقای جمهوری اسلامی، این کشور تلاش چندسالهای را برای بازسازی توان موشکی و پهپادی خود آغاز خواهد کرد.
این مقام آمریکایی تاکید کرد این روند میتواند بر موازنه امنیتی منطقه تاثیر بگذارد و چالشهای تازهای برای امنیت آمریکا و متحدانش ایجاد کند.
گبرد گفت: «آمریکا از آن زمان تاکنون هیچ تلاشی برای بازسازی توان غنیسازی ایران مشاهده نکرده است. القاعده و داعش بزرگترین تهدیدها برای منافع آمریکا در خارج، بهویژه در بخشهایی از آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند.»
او گفت: «برنامه غنیسازی هستهای ایران در حملات ماه ژوئن نابود شده است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت تا زمانی که درگیری نظامی ادامه دارد، بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هستهای با آمریکا بعید است.
گروسی افزود: «اکنون زمانی نیست که بتوان آن را بهعنوان یک احتمال فوری در نظر گرفت.»
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با انتشار پیامی هشدارآمیز از شهروندان و ساکنان اطراف برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواست فورا این مناطق را ترک کنند.
در این پیام از پالایشگاه سامرف و مجتمع پتروشیمی الجبیل در عربستان سعودی، میدان گازی الحصن در امارات متحده عربی و مجتمع پتروشیمی مسیعید و پالایشگاه راس لفان در قطر بهعنوان «اهداف مستقیم و مشروع» نام برده شده و گفته شده این مراکز ممکن است در ساعات آینده هدف قرار گیرند.
قرارگاه خاتمالانبیا همچنین دولتهای منطقه را مسئول پیامدهای احتمالی دانست و گفت پیشتر هشدارهایی درباره «ورود به مسیر خطرناک» داده شده بود.