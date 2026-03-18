دولت ایالات متحده در جلسه توجیهی سه‌شنبه ۲۶ اسفند با اعضای کنگره درباره جنگ با جمهوری اسلامی، به آنها گفتند که این جنگ سیاست آمریکا در قبال تایوان را تغییر نداده و سبب تاخیر در ارسال تسلیحات به این جزیره نشده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، استنلی براون، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی-نظامی، در جلسه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به آنها اطمینان داد که ارسال تجهیزات به تایوان طبق برنامه پیش می‌رود و به تعویق نیفتاده است.

در این جلسه، مایکل میلر، مدیر آژانس همکاری‌های امنیتی دفاعی، نیز گفت که در سال ۲۰۲۳ دستورالعملی را امضا کرده است که بر اساس آن، تایوان نسبت به دیگر خریداران در صف خرید تسلیحات مشابه در اولویت قرار می‌گیرد.

او افزود: «این دستورالعمل همچنان پابرجاست. بنابراین اگر بین تامین موشک‌های هارپون ضدکشتی میان عربستان سعودی یا تایوان رقابتی وجود داشته باشد، تایوان در اولویت قرار خواهد گرفت.»

او همچنین تاکید کرد: «ارائه همکاری و کمک‌های امنیتی به تایوان، اولویت اصلی ماست.»