هند که از اقتصادهای بزرگ و در حال رشد جهان به شمار می‌رود، حدود ۸۵ درصد گاز مایع مورد نیاز خود را از خاورمیانه وارد می‌کند. بخش قابل توجهی از این سوخت برای پخت غذا برای جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری این کشور استفاده می‌شود.

با تاثیرپذیری عرضه از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دولت هند انتقال گاز مایع را از مصرف‌کنندگان صنعتی مانند سلف‌سرویس‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها به سمت مصرف خانگی هدایت کرده تا اجاق‌های منازل خاموش نشود.

در پی این تصمیم، برخی سرآشپزها برای ادامه فعالیت آشپزخانه‌های خود به دنبال گزینه‌های جایگزین رفته یا برخی اقلام منو را محدود کرده‌اند. شماری نیز به اجاق‌های القایی روی آورده‌اند، اما فعالان این حوزه می‌گویند آشپزی سنتی هندی با این فناوری سازگاری کامل ندارد.