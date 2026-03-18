خبرنگار رسانه بریتانیایی اسکای‌نیوز در تهران با انتشار یک گزارش ویدیویی از بخش کودکان بیمارستانی در این شهر به نقل از پزشکان این بیمارستان می‌گوید ۲۰۰ کودک ظرف دو هفته گذشته به این بیمارستان مراجعه کرده‌اند و این مساله فشاری مضاعف بر کادر درمان وارد کرده است.

در بخش‌هایی از این گزارش دو دقیقه‌ای دختری چهار ساله نشان داده می‌شود که به گفته دامینیک وَگهورن، خبرنگار مستقر در ایران، بر اثر یک حمله هوایی و ماندن زیر آوار دچار آسیب مغزی شده و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. او به نقل از پزشکان گفت که «بعید است این دختر زنده بماند.»

او همچنین تصویر پسری با شکستگی بینی را نشان داد و او را آرتین، برادر دختربچه‌ای که دچار آسیب مغزی شده معرفی کرد.

این خبرنگار به نقل از فاطمه، مادر بیماری که در بخش بزرگسالان همان بیمارستان بستری است گفت: «این جنگ باید تمام شود چون فقط غیرنظامیان و مردم عادی هستند که آسیب می‌بینند.»

این گزارش به محدودیت‌های پیش روی رسانه‌ها برای پوشش اخبار جنگ در این اشاره نکرد. در روزهای اخیر خبرنگار شبکه الجزیره که در تهران مستقر است، حین اعلام گزارش‌ میدانی از حملات شبانه به تهران تایید کرد که دسترسی به اطلاعات به‌دستور مقام‌ها در ایران محدود شده و خبرنگاران امکان حضور در همه مکان‌های آسیب‌دیده بر اثر حملات را ندارند.