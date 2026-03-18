اتحادیه اروپا: عبور ایمن از تنگه هرمز اولویت ماست
یک مقام اتحادیه اروپا اعلام کرد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صبح چهارشنبه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره تاثیر جنگ بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کرده است.
به گفته این مقام، کالاس در این تماس تاکید کرده عبور ایمن از تنگه هرمز برای اروپا یک اولویت است و از جمهوری اسلامی خواسته همه حملات به زیرساختهای حیاتی در منطقه را متوقف کند.
او همچنین تاکید کرده اتحادیه اروپا از کاهش تنشها و دستیابی به راهحل دیپلماتیک برای پایان جنگ حمایت میکند.
این مقام افزود گفتوگوی کالاس با عراقچی پیش از اعدام یک شهروند اروپایی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است؛ اقدامی که اتحادیه اروپا آن را به شدیدترین شکل محکوم کرده است.