ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، سه‌شنبه ۲۶ اسفند در پارلمان بریتانیا به حضور بیش از ۲۰۰ متخصص این کشور در منطقه خاورمیانه و اعزام ۳۴ نفر دیگر در روزهای آتی به این منطقه اشاره کرد و گفت این افراد برای انهدام پهپادهای شاهد به کشورهای امارات متحده، عربستان سعودی، قطر و کویت کمک می‌کنند.

او با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد «عملیات ترور رژیم ایران علیه همسایگانش» موفق شود، اعلام کرد که اعزام متخصصان اوکراینی اکنون به درخواست آمریکا و کشورهای اطراف ایران انجام می‌شود. زلنسکی افزود: «این بخشی از توافق پهپادی است که به آمریکا پیشنهاد داده بودیم و همچنان روی میز است.»

رییس‌جمهوری اوکراین به توانایی این کشور در تولید روزانه دست‌کم ۲ هزار رهگیر «موثر و آزمایش‌شده در میدان نبرد» اشاره کرد و گفت که تحقق چنین امکانی به «میزان سرمایه‌گذاری‌ها» بستگی دارد.

زلنسکی تاکید کرد که اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی روسیه در روز به حدود یک‌هزار رهگیر نیاز دارد و می‌تواند روزانه یک‌هزار رهگیر دیگر را برای متحدان خود تامین کند.

او با اشاره به تکامل مستمر سامانه‌های پهپاد دریایی اوکراین گفت: «ما با تمرکز بر این پیشرفت در دریا پیروز شدیم؛ ابتدا کار را با پهپادهای ساده انتحاری آغاز کردیم، سپس پهپادهایی با برجک ساختیم که می‌توانند به بالگردها شلیک کنند. اکنون پهپادهایی داریم که می‌توانند از دریا جنگنده‌های روسی را ساقط کنند.»

او همزمان با برنامه‌ریزی‌ها و گفت‌وگوهای جهانی درباره خنثی کردن تلاش‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز، به توسعه قایق‌هایی اشاره کرد که حامل پهپاد هستند: « قایق‌هایی توسعه داده‌ایم که حامل پهپادهای دیگر هستند و همچنین قایق‌هایی که از دریا اهداف زمینی را هدف قرار می‌دهند. در حال توسعه پهپادهای پایدارتر هستیم که بتوانند مدت طولانی‌تر و موثرتر در دریا فعالیت کنند. به‌زودی، و نه در آینده‌ای دور، سامانه‌هایی خواهیم داشت که حتی در شرایط اقیانوسی هم عمل کنند.»

زلنسکی افزود: «علاوه بر اینها در حال کار روی سامانه‌های زیردریایی موثر هستیم و برای مقابله با تهدیدها در دریای سیاه راه‌حل‌های امنیتی مناسب پیدا کرده‌ایم؛ راه‌حل‌هایی که می‌تواند در مسائل پیش روی اروپا، از جمله در شرایط پیچیده تنگه هرمز نیز به کار گرفته شوند.»