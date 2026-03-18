حملات موشکی سپاه پاسداران به کمپهای خانوادههای حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردستان ایران خبر داد که کمپهای این حزب چهارشنبه شب ۲۷ اسفند به وقت محلی، دوباره هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران با شلیک سه فروند موشک ، کمپ محل اسکان خانوادههای حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی شهر کویه در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد.
حزب دموکرات کردستان ایران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که تنها در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، «رژیم ایران شش بار با موشک و پهپاد به کمپها و محل اسکان خانوادههای حزب دموکرات حمله کرد.»
در این گزارش به تلفات و یا خسارات ناشی از این حملات موشکی اشاره نشده است.