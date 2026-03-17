ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال تجمع شبانه مردم در منطقه چیتگر برای چهارشنبهسوری را نشان میدهد. مردم از خانههای خود شعار «جاوید شاه» سر دادند.
خودروی یگان ویژه در این شب سعی کرد به سمت تجمع مردم برود و آنها را متفرق کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت جنگ علیه جمهوری اسلامی «بسیار قدرتمندانه» پیش میرود و آمریکا عملکرد خوبی داشته است.
او افزود وضعیت حکومت ایران «خیلی خوب نیست» و حتی مشخص نیست با چه کسی باید مذاکره کرد.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی فقط دو هفته با سلاح هستهای فاصله داشت.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ایرانیان سوئد روز سهشنبه در استکلهم تجمع کردند و مقابل سفارت جمهوری اسلامی شعارهایی در حمایت از پهلوی و علیه جمهوری اسلامی سر دادند.
آی۲۴ به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک اسرائیل گزارش داد: «ارزیابیها در اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر این که سقوط رژیم ایران یک احتمال واقعی است، در حال تقویت است.»
خبرنگار این رسانه نوشت که این اظهارات پس از کشته شدن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و فرمانده بسیج در حملات نیروی هوایی اسرائیل، بسیار مهم است.
او افزود: «همچنین این موضوع در زمانی مطرح میشود که هنوز سوال است آیا معترضان در ایران میتوانند بار دیگر به خیابانها بازگردند یا خیر.»
بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی اسرائیل معتقدند که بسیج امروز دیگر آن چیزی نیست که چند ماه پیش بود، نه بسیج و نه دستگاه امنیت داخلی ایران و وزارت اطلاعات که مسئول رصد سازماندهیهای مردمی بود نیز ضربه خورده است.
مقامات میگویند هدف اسرائیل «کاهش توانایی و اثربخشی بسیج تا حد امکان است: از بین بردن فرماندهان، تخریب زیرساختها، بیپایگاه و بیتجهیزات گذاشتن آنها و حتی حذف ایستهای بازرسی خیابانی».
بر اساس این گزارش، این ایستهای بازرسی با حمله هوایی حذف میشوند و این پیام روانی قدرتمندی نیز برای ایرانیان دارد که اکنون شاهد ناپدید شدن آنها هستند. مقامات میگویند: «خسارت مطلق نیست، اما واقعی است و در حال افزایش و ادامه است.»
ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان در محله «بلوار فردوس» تهران شامگاه سهشنبه برای مراسم چهارشنبهسوری ترانه «خراب ها کردی» را به یاد اعتراضات انقلاب ملی پخش کرده و به پایکوبی و جشن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پرداختند.