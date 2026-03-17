معاون وزیر خارجه بریتانیا: تهدید سپاه علیه ایراناینترنشنال را بررسی میکنیم
بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایراناینترنشنال، در مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد.
هلنا کندی، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشهایی درباره تهدید علیه خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال و بیبیسی، هشدار داد این تهدیدها میتواند ابعاد جدیتری به خود بگیرد.
او گفت سپاه پاسداران هشدار داده است در صورت ادامه همکاری برخی نهادها و کشورها با ایراناینترنشنال، «مکانها و زیرساختهای مرتبط با این شبکه ممکن است در فهرست اهداف نظامی ایران قرار گیرند.»
کندی با طرح این موضوع از بارونس چپمن پرسید آیا دولت بریتانیا در قبال چنین تهدیدهایی اقدامی انجام خواهد داد یا نه.
در پاسخ، بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد.
او گفت شخصا از جزئیات مطرحشده مطلع نبوده است، اما اطمینان خواهد یافت این مسئله از سوی مسئولان و وزیران مربوطه پیگیری شود.