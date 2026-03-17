شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در آستانه برگزاری آیین چهارشنبه‌سوری، از مردم ایران خواست «آتش صلح و زندگی را در کوچه‌ها و محله‌ها» برپا کنند.

او گفت: «با هوشیاری کامل از هرگونه تنش، درگیری و نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابان‌ها خودداری کنید. هدف عوامل شر این است که جشن نور و پاکی و زندگی شما را به تاریکی و پلیدی و مرگ بکشانند. این فرصت را به آن‌ها ندهید.»

شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «به همه عوامل سرکوب هشدار می‌دهم: مردم امشب چهارشنبه‌سوری را مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند. از ساعت ۶ بعدازظهر، خیابان‌ها، کوچه‌ها و محله‌ها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد.»

او خطاب به نیروهای سرکوب افزود: «پیامد‌های ماندن در خیابان‌ها و سرکوب جشن مسالمت‌جویانه مردم با خود شماست.»