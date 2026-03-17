خودروی یگان ویژه در میدان انقلاب تهران در آتش حمله اسرائیل
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در روز سهشنبه ۲۶ اسفند، صحنه آتش گرفتن خودروی یگان ویژه در میدان انقلاب تهران را پس از حمله هوایی اسرائیل ثبت کردهاند.
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در آستانه برگزاری آیین چهارشنبهسوری، از مردم ایران خواست «آتش صلح و زندگی را در کوچهها و محلهها» برپا کنند.
او گفت: «با هوشیاری کامل از هرگونه تنش، درگیری و نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابانها خودداری کنید. هدف عوامل شر این است که جشن نور و پاکی و زندگی شما را به تاریکی و پلیدی و مرگ بکشانند. این فرصت را به آنها ندهید.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «به همه عوامل سرکوب هشدار میدهم: مردم امشب چهارشنبهسوری را مسالمتآمیز برگزار میکنند. از ساعت ۶ بعدازظهر، خیابانها، کوچهها و محلهها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد.»
او خطاب به نیروهای سرکوب افزود: «پیامدهای ماندن در خیابانها و سرکوب جشن مسالمتجویانه مردم با خود شماست.»
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، جزییات عملیات منجر به کشته شدن علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی را تشریح کرد.
او گفت پس از روز نخست جنگ و کشته شدن علی خامنهای، شب گذشته «سیاهترین» مقطع برای جمهوری اسلامی در جریان مناقشه کنونی به شمار میرود.
منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر دادند.
بر اساس گزارشهای اولیه در سهشنبه ۲۶ اسفند، در این حملات که از شامگاه دوشنبه انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
انهدام لجستیک سرکوب
در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
گزارشها از تخریب کامل این ناوگان حملونقل حکایت دارند که ضربهای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب میشود.
حمله به یگانهای امنیتی تهران
بر اساس گزارشها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، نیز هدف قرار گرفتند.
واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب میشود، بهشدت در این حمله آسیب دیده است.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، گردانهای امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با آنچه «اغتشاشات» میخوانند، هستند، در این حملات متحمل تلفات انسانی و خسارات تجهیزاتی بیسابقهای شدند.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، اعلام کرد: «حکومت ایران تنها به دست ایرانیان سرنگون میشود.»
سعار گفت: «ما پیشاپیش پیروز شدهایم و جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری تضعیف شده است. جنگ با جمهوری اسلامی را تا تکمیل ماموریت ادامه میدهیم.»
او با اشاره به ادامه حملات حزبالله افزود اسرائیل انتظار دارد دولت لبنان «فورا» برای توقف حملات از خاک این کشور علیه اسرائیل اقدام کند.
