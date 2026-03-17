محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در یک مصاحبه ویدیویی ضبط‌شده گفت: «تنها هدفی که ظاهرا دشمن به آن رسید، به شهادت رساندن رهبری بود، اما نظام ساقط نشد و خامنه‌ای جوان نیز جایگزین شد.»

او افزود: «دشمنان بر خلاف ما به اهداف خود نرسیدند.»

قالیباف ادامه داد: «طراحی و سیستم لانچرهای ما بعد از جنگ ۱۲ روزه تغییر کرد و دشمن نمی‌تواند آن‌ها را بزند.»