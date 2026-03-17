کشته شدن ۵ هزار نیروی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جنگ
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، دستکم ۵ هزار نیروی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته و ۱۵ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در مصاحبه با فایننشال تایمز اعلام کرد اسکورت کشتیها در تنگه هرمز نمیتواند امنیت عبور آنها را بهطور کامل تضمین کند.
او تاکید کرد اتکا به حمایت نظامی راهکاری پایدار و بلندمدت برای باز نگه داشتن این مسیر راهبردی نیست.
به گفته این مقام پانامایی، هرچند این اقدامات میزان خطر را کاهش میدهد، اما خطر همچنان باقی است و کشتیهای تجاری و خدمه آنها ممکن است آسیب ببینند.
همزمان با تشدید حملات آمریکا و اسرائیل علیه مواضع حکومت، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بار دیگر مردم ایران را تهدید کرد.
او گفت: «دستور توقیف اموال همکاران دشمن صادر شده است و دیگر مجازات برای آنها اعدام است.»
جمهوری اسلامی در گذشته بارها شهروندان معترض را به «همکاری» با کشورهای خارجی، بهویژه آمریکا و اسرائیل، متهم کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در یک مصاحبه ویدیویی ضبطشده گفت: «تنها هدفی که ظاهرا دشمن به آن رسید، به شهادت رساندن رهبری بود، اما نظام ساقط نشد و خامنهای جوان نیز جایگزین شد.»
او افزود: «دشمنان بر خلاف ما به اهداف خود نرسیدند.»
قالیباف ادامه داد: «طراحی و سیستم لانچرهای ما بعد از جنگ ۱۲ روزه تغییر کرد و دشمن نمیتواند آنها را بزند.»
بر اساس پیامهای رسیده از مخاطبان به ایراناینترنشنال، شامگاه دوشنبه و بامداد سهشنبه حملات هوایی متعددی از سوی آمریکا و اسرئیل به مناطق مختلف از تبریز در شمال غرب ایران گرفته تا چابهار در جنوب شرق، صورت گرفت.
یکی از شهروندان از انفجار شدید در چمستان استان مازندران در دوشنبه شب خبر داد.
مخاطبان در پیامهای خود همچنین از انفجار در تبریز و بناب در آذربایجان شرقی، پایگاه نیروی دریایی بندر انزلی، پایگاه نیروی هوایی بندر عباس، انفجارهای مهیب در شهرک صدرا در شیراز، کرمانشاه، نیروی دریایی خرمشهر، شهرستان اوز در استان فارس و چابهار در ساحل استان سیستان و بلوچستان خبر دادند.
گزارشها همچنین از پرواز جنگندهها در آسمان مناطق غربی از جمله استان کرمانشاه حکایت دارند.
مناطق مختلف تهران، حومه آن و همچنین مناطقی از کرج شامگاه دوشنبه و بامداد سهشنبه شاهد انفجارهای متعدد بود.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در مناطق مرکزی تهران از جمله در محدوده خیابان بهشتی، یوسفآباد، کارگر جنوبی، میدان قزوین، در مناطق شمالی چون نیاوران و اقدسیه، حوالی تجریش، جماران، شمال شرق و شرق تهران در محدوده خیابان نیروی هوایی، صدای انفجارهای شدیدی شنیده شد.
برخی از شهروندان از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین و فعالیت پدافند در تهران خبر دادند.
مخاطبان ایراناینترنشنال همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در فردیس و کرج در دوشنبه شب و بامداد سهشنبه خبر دادند.
یکی از مخاطبان هم گفت بامداد سهشنبه در منطقه نمازی هشتگرد، انفجار لانچر رخ داد.