شبکه خبری اِی‌بی‌سی، شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفند، بر اساس یک پیام محرمانه نوشت که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به دیپلمات‌های این کشور در سراسر جهان دستور داده است که دولت‌های خارجی را به «اقدام سریع برای کاهش توانایی‌های [حکومت] ایران و گروه‌های تروریستی همسو با آن با هدف حمله به کشورها و شهروندان ما» ترغیب کنند. بر اساس این نامه، خطر حمله از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش «افزایش» یافته است.

به گزارش ای‌بی‌سی، این دستور روز دوشنبه و در قالب یک «درخواست اقدام» با عنوان «نگرانی فزاینده از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به تمامی نمایندگی‌های کنسولی و دیپلماتیک آمریکا ابلاغ شده است.

در این نامه «حساس اما غیرمحرمانه» از مقام‌های آمریکایی خواسته شده است که پیام را تا تاریخ ۲۰ مارس (یکم فروردین) «به بالاترین سطح مناسب» در کشورهای محل ماموریت خود منتقل کنند.

تلاش‌ها برای گشودن گره تنگه هرمز

از سوی دیگر، وب‌سایت خبری اکسیوس گزارش داد که کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در تلاش‌اند ائتلافی از کشورها تشکیل دهند تا با اعزام کشتی، دیگر تجهیزات نظامی و حمایت سیاسی، ماموریتی برای اسکورت کشتی‌ها یا به‌طور کلی ایجاد مسیر امن برای تردد دریایی به داخل و خارج از خلیج فارس فراهم کنند.

یک منبع آگاه به این رسانه گفته است که دولت ترامپ می‌خواهد بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، کانادا، کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن بخشی از این ائتلاف باشند. آمریکا همچنین با ژاپن و کره جنوبی نیز تماس گرفته است.

با وجود این، رهبران تعدادی از این کشورها از جمله آلمان، ایتالیا و ژاپن اعزام ناوهای جنگی را رد کرده‌اند.

اکسیوس می‌گوید پس از گفت‌‌وگوی تلفنی ترامپ با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، درباره این موضوع، بریتانیا طرحی درباره نحوه تشکیل یک نیروی چندملیتی تهیه کرده و آن را با آمریکا و چند کشور دیگر به اشتراک گذاشته است.

این رسانه آمریکا تاکید می‌کند که این پیش‌نویس با همه کشورهایی که ترامپ از آنها خواسته به این ائتلاف بپیوندند به اشتراک گذاشته نشده است و به نظر می‌رسد تا رسیدن به اجماع درباره نحوه عملکرد این ائتلاف هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

این منابع تاکید کرده‌اند که هرچند مکرون پاسخ منفی نداد اما تمایلی به چنین مشارکتی ندارد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو گفت که «هیچ تمایلی» در اتحادیه اروپا برای پیوستن به ائتلاف هرمز وجود ندارد. او افزود: «این جنگ، جنگ اروپا نیست.»

ترامپ پیش‌تر میزان تمایل مکرون برای کمک را «۸ از ۱۰» خواند و گفت بریتانیا به این ائتلاف خواهد پیوست.

او همچنین در دو سخنرانی صبح و بعد از ظهر خود در روز دوشنبه ۲۵ اسفند که یکی در مرکز هنری ترامپ-کندی و دیگری در کاخ سفید انجام شد، از کشورهای عضو ناتو و دیگر کشورهایی که آمریکا سال‌هاست با استقرار نیروی نظامی از امنیت آنها حفاظت می‌کند، انتقاد کرد و گفت که همواره پیش‌بینی می‌کرده که هزینه‌های تریلیون دلاری برای ناتو سودی برای آمریکا نداشته باشد و کشورهای اروپای آمریکا را در شرایط بحرانی تنها می‌گذارند.

او در این سخنرانی‌ها و نشست‌های رسانه‌ای پس از آنها، علاوه بر کشورهای اروپایی، به ژاپن، چین و کره جنوبی نیز اشاره کرد.

همزمان وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که هنوز روشن نیست که آیا آمریکا به‌طور رسمی از این کشور برای تنگه هرمز درخواست کمک کرده است یا نه، سپس افزود: «ترامپ چه انتظاری از چند ناوشکن اروپایی دارد که نیروی دریایی قدرتمند آمریکا قادر به انجام آن نیست.»

او نیز مانند کالاس به ماموریت نظامی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به «آسپیدس» اشاره کرد و گفت گسترش این ماموریت نظامی به تنگه هرمز به بنیان قانونی جدید از سوی پارلمان آلمان نیاز دارد.»

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در آستانه سفرش به واشینگتن از جمله مقام‌هایی بود که به‌سرعت جواب رد نداد و در نشستی در مجلس مشاوران این کشور تایید کرد که دولتش در حال بررسی مساله تنگه هرمز و چگونگی تامین امنیت آن «در صورت درخواست احتمالی رییس‌جمهوری آمریکا» است.