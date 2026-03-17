در پیام شاهزاده رضا پهلوی که سه‌شنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، آمده است: «با هوشیاری کامل از هرگونه تنش، درگیری و نزدیک شدن به مزدوران رژیم در خیابان‌ها خودداری کنید.»

به گفته او، هدف «عوامل شر» این است که جشن نور، پاکی و زندگی شهروندان را به تاریکی، پلیدی و مرگ بکشانند: «این فرصت را به آن‌ها ندهید.»

شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «به همه عوامل سرکوب هشدار می‌دهم: مردم امشب چهارشنبه‌سوری را مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند. از ساعت شش بعدازظهر، خیابان‌ها، کوچه‌ها و محله‌ها را ترک کنید و در برابر مردم نایستید. بگذارید این شب در آرامش به پایان برسد.»

او خطاب به نیروهای سرکوب افزود: «پیامد‌های ماندن در خیابان‌ها و سرکوب جشن مسالمت‌جویانه مردم با خود شماست.»

شهبانو فرح پهلوی: چهارشنبه‌سوری را به یاد جاویدنامان برگزار می‌کنم

شهبانو فرح پهلوی نیز ۲۶ اسفند در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «آیین ملی چهارشنبه‌‌سوری یادآور ایستادگی نیاکان ما بر سنت و فرهنگ ملی و نماد پیروزی نور بر تاریکی است.»

او افزود: «من امسال این سنت میهنی را به یاد خانواده‌ها‌ی دادخواه و ده‌ها هزار جاویدنام انقلاب شیر و خورشید برگزار می‌کنم؛ جوانانی که سیاوش‌وار، بی‌‌گناه بر خاک افتادند.»

همزمان با انتشار این پیام‌ها، منابع ایران‌اینترنشنال از مجموعه‌ای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر دادند .

بر اساس گزارش‌های اولیه در ۲۶ اسفند، در این حملات که از شامگاه دوشنبه انجام گرفته است، نزدیک به ۳۰۰‌ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.

شاهزاده رضا پهلوی پیش از این در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد با ضعیف‌تر شدن «توان سرکوب نظام»، زمان فراخوان نهایی او برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به‌زودی فرا می‌رسد تا مردم دوباره خیابان‌ها را تسخیر کنند، اما تا آن زمان باید «هوشمندانه» پیش رفت.

او در گفت‌وگو با مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایران‌اینترنشنال، گفت: «فکر کنم همه ما بعد از ۴۷ سال درگیر بودن با این حکومت جنایتکار روزشماری می‌کنیم برای اینکه بالاخره این نظام از میان برود و در فردای فروپاشی به آنچه که مردم ایران واقعا لایقش هستند، برسیم؛ یعنی به آزادی کامل و فرصتی برای زندگی دوباره، فرصتی برای ترقی و پیشرفت و آبادی کشور. امیدوارم آن روز هرچه زودتر برسد.»

شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید نیروهای سرکوب هرچه بیشتر تضعیف شوند و پوشش هوایی اسرائیل و آمریکا در این کار و از نظر تعادل قوا کمکی بود که نیاز به آن وجود داشت، گفت: «این کارزار ضربه بسیار شدیدی به ساختارهای سرکوب رژیم در سپاه و بسیج وارد کرد.»