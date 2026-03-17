نیوزیلند: درخواستی برای اعزام ناوهای جنگی به تنگه هرمز دریافت نکردهایم
جودیت کالینز، وزیر دفاع نیوزیلند، گفت درخواستی از سوی آمریکا مبنی بر اعزام نیرو و ناو جنگی به تنگه هرمز دریافت نکرده است.
او که سهشنبه ۲۶ اسفند برای شرکت در نشست سالانه مشترک وزرای دفاع و امور خارجه استرالیا و نیوزیلند در کانبرا حضور داشت گفت که دولت دونالد ترامپ از او نخواسته است که ناوهای نیروی دریایی این کشور را برای حفاظت از کشتیهای حامل نفت به تنگه هرمز اعزام کند .
او افزود: «بدیهی است هرگونه تصمیم درباره اینکه آیا مشارکتی داشته باشیم یا نه، باید از مسیر کابینه بگذرد.»