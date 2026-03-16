شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به اینکه ایرانیان فردا در سراسر ایران جشن چهارشنبهسوری را برگزار خواهند کرد، نوشت: «رژیم برای سرکوب این جشن مسالمتآمیز و جلوگیری از بزرگداشت میراث فرهنگی ملت ایران، تهدید کرده که از نیروی مرگبار استفاده خواهد کرد.»
او خطاب به جامعه جهانی و دوستان ملت ایران، ادامه داد: «از شما میخواهم چشم از ایران برندارید. اجازه ندهید جمهوری اسلامی علیه مردمی که مصمم هستند زندگی، روشنایی و امید را در برابر تاریکی جشن بگیرند، دست به خشونت بزند.»
غروب سهشنبه ۲۶ اسفند، طبق سنتهای کهن ایران، چهارشنبهسوری محسوب میشود.
مقامهای جمهوریاسلامی از طریق رسانههای رسمی، ایرانیان را تهدید کردند که در صورت جشن گرفتن این آيین کهن، در مقابل آنها دست به خشونت خواهند زد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی ضمن شادباش نوروز به ایرانیان گفت این جشن نشانگر باور دیرینه مردم ایران است که نور بر تاریکی و نیکی بر بدی پیروز خواهد شد.
او با بیان اینکه نوروز پیش رو، معنای ویژهای دارد، به زبان فارسی گفت: «نوروز پیروز، پاینده ایران»
رویترز به نقل از یک شاهد از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد.
این رسانه به نقل از منابع امنیتی خبر داد که راکتهای کاتیوشا به سوی سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده است.
در همین حال الحدث از حمله به هتل الرشید در منطقه سبز بغداد خبر داد.
کانال ۱۲ اسرائیل خبر داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در روزهای اخیر به دادن پیام به عراقچی در پیامرسان سیگنال ادامه داده است. بر اساس این گزارش، عراقچی پیامی را درباره تمایل به آتشبس به ویتکاف منتقل کرده است.
پیش از این دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با طرح ابهام درباره زنده بودن مجتبی خامنهای، گفته بود جمهوری اسلامی تمایل به توافق دارد، اما معلوم نیست چه کسی قرار است اینکار را انجام دهد.
رییسجمهوری آمریکا گفت که روشن نیست مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، هنوز زنده باشد. اظهاراتی که پس از گزارشها درباره مجروح شدن او در یک حمله هوایی مطرح شد.
دونالد ترامپ دوشنبه ۲۵ اسفند در مراسمی در کاخ سفید گفت: «نمیدانیم [مجتبی خامنهای] زنده است یا نه. فقط این را میگویم که هیچکس او را ندیده، که این غیرعادی است.»
پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در حملات اولین دقایق جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، تهران اعلام کرد پسر او، مجتبی، به عنوان جانشینش انتخاب شده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته گفت که گمان میرود رهبر جدید جمهوری اسلامی در یک حمله زخمی شده باشد؛ اما او از آن زمان تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.
ترامپ همچنین گفت: «خیلیها میگویند او بهشدت دچار نقص عضو شده است. میگویند پایش را از دست داده ... و خیلی شدید آسیب دیده. عدهای دیگر هم میگویند مرده است.»
ادامه این مطلب را اینجا بخوانید.