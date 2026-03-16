گزارش شهروندان از شب پرتنش در چند شهر ایران
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجار، پرواز جنگندهها و حملات هوایی گزارش شده است.
در شیراز شهروندان اعلام کردهاند که حوالی ساعت ۰۴:۰۸ بامداد صدای جنگنده و انفجار شنیده شده و حدود ساعت ۴:۱۵ بامداد نیز چندین حمله شدید و کوبنده در اطراف شهر رخ داده است. همچنین گزارشهایی از حضور گسترده نیروهای مسلح در اطراف میدان نمازی منتشر شده است.
در تهران نیز شاهدان عینی گفتهاند حدود ساعت ۲:۵۵ بامداد چندین انفجار در حوالی منطقه بهارستان و اسلامشهر شنیده شده است.
در کرج نیز شهروندان از وقوع انفجارهای شدید در مناطق مختلف شهر در بامداد دوشنبه خبر دادهاند.
همچنین در بندرعباس گزارش شده است که حوالی ساعت ۵:۱۰ بامداد دو بار هدف حمله جنگندهها قرار گرفته است.
در کرمانشاه نیز به گفته شاهدان عینی شهر دستکم چهار بار هدف حمله قرار گرفته و ستونهای دود از چند نقطه شهر دیده شده است.