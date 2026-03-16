بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان در شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند و بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجارهای شدید، پرواز جنگنده‌ها و استقرار گسترده نیروهای امنیتی گزارش شده است.

در کرج شهروندان گزارش داده‌اند که حوالی ساعت ۰۲:۵۰ بامداد مجتمع عقیق هدف حمله قرار گرفته و پس از آن خیابان‌های اطراف توسط نیروهای سپاه پاسداران مسدود شده است. به گفته شاهدان، این مجتمع در زمینه تولید قطعات مرتبط با پهپاد و موشک فعالیت داشته است.

همچنین حوالی ساعت ۲:۴۵ بامداد جنگنده‌ها چندین بار بر فراز شهر عملیات انجام داده‌اند و لرزش شیشه ساختمان‌ها گزارش شده است. در منطقه‌های گلشهر و مهرویلا نیز حدود ساعت ۲:۵۰ بامداد صدای پنج انفجار شدید شنیده شده است.

در تهران نیز شهروندان از حضور گسترده نیروهای سرکوب در اطراف مسجد چهارباغ در منطقه جنت‌آباد جنوبی خبر داده‌اند. به گفته شاهدان، در ورودی بزرگراه همت در اطراف این محل ایست بازرسی برقرار شده است.

در بندر سیراف شهروندان شامگاه ۲۴ اسفند ابتدا صدای پرواز جنگنده را شنیده‌اند و حدود یک دقیقه بعد هدف قرار گرفتن پایگاه دریابانی شهر گزارش شده است. به گفته شاهدان، صدای نخستین شلیک بسیار شدید بوده و حدود پنج دقیقه بعد شلیک دوم انجام شده که احتمال داده می‌شود موشک کوچک‌تری بوده باشد.

در جم نیز حوالی ساعت ۳:۲۰ بامداد شش انفجار بسیار مهیب گزارش شده و به گفته شاهدان، دود سفید بخش‌هایی از آسمان منطقه را پوشانده است.

همچنین در بندر لنگه گزارش‌هایی از تجمع نیروهای سپاه، مهمات و نیروهای سرکوب در پاسگاه پُدُل لمزان منتشر شده است.

