پرتاب شش موشک بالستیک و ۲۱ پهپاد از سوی ایران به امارات
پدافند هوایی امارات متحده عربی اعلام کرد روز دوشنبه شش موشک بالستیک و ۲۱ پهپاد از سوی ایران به این کشور پرتاب شد که همگی رهگیری شدند.
بر اساس این بیانیه، از زمان آغاز حملات ایران پدافند هوایی امارات با ۳۰۴ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و یکهزار و ۶۲۷ پهپاد مقابله کرده است.
بر اساس این بیانیه، در حملات ایران به امارات متحده عربی دو عضو نیروهای مسلح این کشور کشته شدند و همچنین پنج غیرنظامی با تابعیت پاکستانی، نپالی، بنگلادشی و فلسطینی جان باختند.
همچنین ۱۴۵ نفر با تابعیتهای مختلف زخمی شدند.