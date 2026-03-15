گزارشهای دریافتی از شهروندان: انفجارها و صداهای جنگنده در تهران، شیراز و رودبار
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان و شاهدان عینی در بامداد یکشنبه ۲۴ اسفند، چندین مورد انفجار، صداهای شبیه شلیک موشک و حضور جنگندهها در برخی شهرهای ایران گزارش شده است.
در تهران شهروندان از وقوع چندین انفجار پیاپی در ساعات بامداد خبر دادهاند. به گفته شاهدان، شهر تهران با ۵ تا ۶ انفجار متوالی لرزیده و همزمان گزارشهایی از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر منتشر شده است.
به گفته ساکنان محدوده میدان بهارستان، پنج صدای انفجار از سمت جنوب تهران همراه با لرزش شدید ساختمانها شنیده شده است. همچنین گزارشها حاکی است که بین ساعت ۲:۲۰ تا ۲:۵۰ بامداد انفجارهای شدیدی در مناطق جنوبی تهران از جمله شادآباد، عبدلآباد، نعمتآباد، شهرری و نازیآباد رخ داده و در مناطقی مانند گیشا و شهرک غرب نیز صدای انفجار شنیده شده است.
در ساعت ۲:۲۴ بامداد نیز پنج انفجار شدید در محدوده میان شهرری و نازیآباد گزارش شده است. علاوه بر این، حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد شهروندان از شنیده شدن صدای انفجاری شدید در مرکز تهران و بخش شرقی شهر خبر دادهاند.
در شیراز نیز حدود ساعت ۰۰:۱۰ بامداد در محدوده بلوار مدرس صدای عبور جنگنده و چند انفجار شنیده شده است.
در رودبار نیز حدود ساعت ۱ بامداد شهروندان از شنیده شدن صدایی شبیه شلیک موشک از سمت کوههای بیژنآباد خبر دادهاند. به گفته منابع محلی، مسیرهای منتهی به این منطقه از عصر همان روز توسط نیروهای امنیتی مسدود شده بود.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان و شاهدان عینی در شهرهای مختلف ایران در شامگاه شنبه ۲۳ اسفند و بامداد یکشنبه، چندین مورد انفجار، حمله موشکی و افزایش تحرکات امنیتی گزارش شده است.
در شیراز حدود ساعت ۲۰ شامگاه چند انفجار شدید در نقاط مختلف شهر از جمله حوالی منطقه صاایران (صنایع الکترونیک) و چند نقطه دیگر شنیده شد. به گفته شاهدان، چهار تا پنج صدای انفجار تقریباً همزمان در سطح شهر شنیده شده است. همچنین حوالی ساعت ۲۴ نیز انفجاری در محدوده کوه دراک گزارش شده است. شهروندان بامداد یکشنبه نیز اعلام کردند که ساعت ۰۳:۵۸ دو انفجار دیگر در این شهر شنیده شده است.
در تهران نیز حدود ساعت ۲۳:۲۰ چندین انفجار در مناطق مختلف شهر از جمله جنتآباد، اکباتان، شهرزیبا، بلوار فردوس، شهرک غرب، شهرک ولیعصر و آریاشهر شنیده شد. ساکنان این مناطق از شنیده شدن صدای پهپاد، فعالیت سامانههای پدافند هوایی و تیراندازی خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای محلی، در محدوده باغ فیض و پونک نیز مکانهایی از جمله امامزاده حمیده خاتون و حسینیه ریحانهالحسین به عنوان محل استقرار نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنین در انتهای بزرگراه باکری و شمال بلوار سیمون بولیوار ایستهای بازرسی شبانه برقرار شده است.
در استان هرمزگان نیز گزارش شده که حدود ساعت ۱۵ چند موشک به بندر بستانو اصابت کرده است.
در جزیره قشم نیز حدود ساعت ۲۰ شهرک صنعتی طولا هدف دو حمله موشکی قرار گرفته است.
روزنامه تلگراف گزارش داد که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ممکن است هزاران پهپاد رهگیر را به خاورمیانه ارسال کند.
این روزنامه نوشت مقامات نظامی بریتانیا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سیستم ضد پهپاد رهگیر «اختاپوس» که در بریتانیا برای استفاده اوکراین علیه روسیه ساخته شده است، میتواند برای تقویت دفاع بریتانیا در برابر پهپادهای شاهد ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.
تلگراف به نقل از یک «منبع دفاعی» افزود بریتانیا در حال بررسی استقرار این پهپادها به عنوان ابزاری برای مبارزه با «محور تجاوز» ایران و روسیه است.
شبکه انبیسی نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در یک گفتوگوی تلفنی نزدیک به ۳۰ دقیقهای اعلام کرده است که با وجود تمایل [حکومت] ایران برای مذاکره درباره پایان جنگ، هنوز حاضر به توافق نیست زیرا به گفته او «شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست».
ترامپ در این گفتوگو گفت: «ایران میخواهد توافق کند، و من نمیخواهم آن را انجام دهم چون شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست.»
او افزود که هر توافقی باید «بسیار محکم» باشد. با این حال زمانی که از او درباره جزئیات شروط احتمالی چنین توافقی پرسیده شد، گفت: «نمیخواهم آن را به شما بگویم.»
با این حال ترامپ تایید کرد که یکی از عناصر چنین توافقی میتواند تعهد حکومت ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه برنامه هستهای باشد.
تردید درباره زنده بودن رهبر جدید حکومت ایران ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه درباره مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نیز ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که او زنده باشد.
او گفت: «نمیدانم اصلاً زنده است یا نه. تا حالا هیچکس نتوانسته او را نشان دهد.»
ترامپ همچنین افزود شنیده است که ممکن است او کشته شده باشد، اما این خبر را «یک شایعه» توصیف کرد. او اضافه کرد اگر خامنهای زنده باشد «باید کار بسیار هوشمندانهای برای کشورش انجام دهد، و آن تسلیم شدن است.»
ارزیابی ترامپ از توان نظامی حکومت ایران رییسجمهوری آمریکا همچنین در این مصاحبه گفت که توان نظامی حکومت ایران بهشدت تضعیف شده است.
او گفت: «ما بیشتر موشکهای آنها را از بین بردهایم. بیشتر پهپادهایشان را نابود کردهایم. تا حد زیادی تولید موشک و پهپاد آنها را هم از بین بردهایم.»
ترامپ افزود: «تنها قدرتی که دارند - و آن هم قدرتی است که میتوان نسبتاً سریع آن را از بین برد - کار گذاشتن مین یا شلیک موشکهای نسبتاً کوتاهبرد است. اما وقتی کار ما با خط ساحلی آنها تمام شود، آن قدرت را هم نخواهند داشت.»
او همچنین گفت که طی دو روز آینده زیرساختهای نظامی باقیمانده ایران «کاملاً نابود خواهد شد».
حمله به جزیره خارک ترامپ در این گفتوگو همچنین حملات آمریکا به جزیره خارک را تایید کرد و گفت این عملیات بخش عمدهای از جزیره را نابود کرده است.
او گفت: «ما جزیره خارک را کاملاً نابود کردیم، اما ممکن است چند بار دیگر هم برای تفریح به آنجا حمله کنیم.»
ترامپ افزود: «ما آن را کاملاً نابود کردهایم، البته همانطور که میدانید با خطوط انرژی کاری نکردم، چون بازسازی آنها سالها طول میکشد.»
برنامه آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز ترامپ همچنین اعلام کرد که با چندین کشور برای تامین امنیت تنگه هرمز همکاری میکند؛ مسیری حیاتی برای عبور نفتکشها که در پی جنگ با حکومت ایران با اختلال مواجه شده است.
او گفت از «کشورهای زیادی که از زورگویی [حکومت] ایران آسیب دیدهاند» خواسته است در این طرح مشارکت کنند. به گفته ترامپ، برخی کشورها نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردهاند.
ترامپ در عین حال گفت هنوز مشخص نیست که [حکومت] ایران در این تنگه مینگذاری کرده باشد یا نه، اما افزود آمریکا قصد دارد عملیات گسترده مینروبی در این مسیر انجام دهد.
تعجب ترامپ از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ترامپ همچنین گفت از اینکه [حکومت] ایران در واکنش به عملیات آمریکا و اسرائیل به کشورهای دیگر خاورمیانه حمله کرده «بسیار غافلگیر شده است».
او گفت متحدان آمریکا در منطقه از جمله امارات، قطر و عربستان «عالی عمل کردهاند» اما «بیدلیل هدف حمله قرار گرفتهاند».
تهدید ادامه عملیات علیه حکومت ایران ترامپ در مجموع تاکید کرد که عملیات نظامی علیه حکومت ایران ادامه خواهد یافت تا زمانی که به گفته او توان نظامی تهران بهطور کامل از بین برود.
او گفت: «تنها چیزی که میخواهم این است که مطمئن شویم [حکومت] ایران دیگر هرگز نمیتواند زورگوی خاورمیانه باشد.»
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، با انتقاد از سخنان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مورد این کشور نوشت این اتهامات «بخشی از یک سیاست سردرگم» جمهوری اسلامی است که «هدف خود را اشتباه گرفته، قطبنمای خود را گم کرده و خرد را کنار گذاشته است.»
عراقچی در مصاحبه با یک شبکه خبری آمریکایی عنوان کرده بود که حملات موشکی به «جزایر خارک و ابوموسی» از خاک امارات متحده عربی انجام شده بود.
در روزهای اخیر، امارات هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
قرقاش در این مورد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امارات متحده عربی حق دارد در مواجهه با این تجاوز تروریستی که به آن تحمیل شده است، از خود دفاع کند، با این حال همچنان عقل و منطق را در اولویت قرار میدهد، خویشتنداری را حفظ میکند و به دنبال راه خروج برای ایران و منطقه است.»
او اشاره کرد امارات متحده عربی تا آخرین لحظه تلاشهای صادقانهای برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران برای جلوگیری از این جنگ انجام داده است.