ترامپ در این گفت‌وگو گفت: «ایران می‌خواهد توافق کند، و من نمی‌خواهم آن را انجام دهم چون شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست.»

او افزود که هر توافقی باید «بسیار محکم» باشد. با این حال زمانی که از او درباره جزئیات شروط احتمالی چنین توافقی پرسیده شد، گفت: «نمی‌خواهم آن را به شما بگویم.»

با این حال ترامپ تایید کرد که یکی از عناصر چنین توافقی می‌تواند تعهد حکومت ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه برنامه هسته‌ای باشد.

تردید درباره زنده بودن رهبر جدید حکومت ایران

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه درباره مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نیز ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که او زنده باشد.

او گفت: «نمی‌دانم اصلاً زنده است یا نه. تا حالا هیچ‌کس نتوانسته او را نشان دهد.»

ترامپ همچنین افزود شنیده است که ممکن است او کشته شده باشد، اما این خبر را «یک شایعه» توصیف کرد. او اضافه کرد اگر خامنه‌ای زنده باشد «باید کار بسیار هوشمندانه‌ای برای کشورش انجام دهد، و آن تسلیم شدن است.»

ارزیابی ترامپ از توان نظامی حکومت ایران

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین در این مصاحبه گفت که توان نظامی حکومت ایران به‌شدت تضعیف شده است.

او گفت: «ما بیشتر موشک‌های آن‌ها را از بین برده‌ایم. بیشتر پهپادهای‌شان را نابود کرده‌ایم. تا حد زیادی تولید موشک و پهپاد آن‌ها را هم از بین برده‌ایم.»

ترامپ افزود: «تنها قدرتی که دارند - و آن هم قدرتی است که می‌توان نسبتاً سریع آن را از بین برد - کار گذاشتن مین یا شلیک موشک‌های نسبتاً کوتاه‌برد است. اما وقتی کار ما با خط ساحلی آن‌ها تمام شود، آن قدرت را هم نخواهند داشت.»

او همچنین گفت که طی دو روز آینده زیرساخت‌های نظامی باقی‌مانده ایران «کاملاً نابود خواهد شد».

حمله به جزیره خارک

ترامپ در این گفت‌وگو همچنین حملات آمریکا به جزیره خارک را تایید کرد و گفت این عملیات بخش عمده‌ای از جزیره را نابود کرده است.

او گفت: «ما جزیره خارک را کاملاً نابود کردیم، اما ممکن است چند بار دیگر هم برای تفریح به آنجا حمله کنیم.»

ترامپ افزود: «ما آن را کاملاً نابود کرده‌ایم، البته همان‌طور که می‌دانید با خطوط انرژی کاری نکردم، چون بازسازی آن‌ها سال‌ها طول می‌کشد.»

برنامه آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز

ترامپ همچنین اعلام کرد که با چندین کشور برای تامین امنیت تنگه هرمز همکاری می‌کند؛ مسیری حیاتی برای عبور نفتکش‌ها که در پی جنگ با حکومت ایران با اختلال مواجه شده است.

او گفت از «کشورهای زیادی که از زورگویی [حکومت] ایران آسیب دیده‌اند» خواسته است در این طرح مشارکت کنند. به گفته ترامپ، برخی کشورها نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

ترامپ در عین حال گفت هنوز مشخص نیست که [حکومت] ایران در این تنگه مین‌گذاری کرده باشد یا نه، اما افزود آمریکا قصد دارد عملیات گسترده مین‌روبی در این مسیر انجام دهد.

تعجب ترامپ از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه

ترامپ همچنین گفت از این‌که [حکومت] ایران در واکنش به عملیات آمریکا و اسرائیل به کشورهای دیگر خاورمیانه حمله کرده «بسیار غافلگیر شده است».

او گفت متحدان آمریکا در منطقه از جمله امارات، قطر و عربستان «عالی عمل کرده‌اند» اما «بی‌دلیل هدف حمله قرار گرفته‌اند».

تهدید ادامه عملیات علیه حکومت ایران

ترامپ در مجموع تاکید کرد که عملیات نظامی علیه حکومت ایران ادامه خواهد یافت تا زمانی که به گفته او توان نظامی تهران به‌طور کامل از بین برود.

او گفت: «تنها چیزی که می‌خواهم این است که مطمئن شویم [حکومت] ایران دیگر هرگز نمی‌تواند زورگوی خاورمیانه باشد.»

