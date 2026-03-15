شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت: «ملت ما ثروتمند، بااستعداد و سربلند است؛ اما مردم ما به سبب فساد، بیکفایتی و ماجراجوییهای جمهوری اسلامی فقیر شدهاند. این وضع باید پایان یابد.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این پیام گفت: «من امروز، پنج هدف اقتصادی سامانه گذار را به شما عرضه میکنم؛ تعهداتی روشن و صادقانه بر اساس برنامه پروژه شکوفایی ایران با هدف بازگرداندن ثروت ایران به مردمش. این برنامه با تکیه بر استعداد و تخصص ایرانیان اجرایی خواهد شد.»
او افزود: «نخست، سامانه گذار، اقتصاد کشورمان را از تسلط نیروهای نظامی و شبهنظامی و مجرمان اقتصادی خارج خواهد کرد و کنترل آن را به شهروندان و کارآفرینان باز خواهد گرداند. دوم، سامانه گذار، ثروتهای توقیفشده و ربودهشده ایران را پس خواهد گرفت و به شهروندان ایرانی باز خواهد گرداند.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «سوم، ثروت کشور صرف ایرانیان خواهد شد، نه تروریستها و شبهنظامیان بیگانه. سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساختها، بهویژه شبکه تامین آب، برق و سوخت در سراسر کشور است. چهارم، سامانه گذار ساختار رانت، فساد نهادینه و انحصارات را در هم خواهد شکست و ثروت ملی را صرف بهداشت و درمان، آموزش و ریشهکن کردن فقر خواهد کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «سرانجام، بزرگترین سرمایه ایران نه نفت و گاز، بلکه شما هستید. سامانه گذار در نیروی انسانی ایران سرمایهگذاری خواهد کرد. ایران به اقتصاد جهانی متصل خواهد شد و ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی به میهنمان باز خواهد گشت. اینها نه وعدههایی پوچ، بلکه تعهدات سامانه گذار برای اجرا هستند. تعهد من به شما این است که در کنار شما پیگیر اجرایی شدن این برنامه خواهم بود.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا اعلام پناهندگی کردهاند، میکوشد آنها را به بازگشت به ایران وادار کند.
نهادهای امنیتی خانوادههای آنها را در ایران تحت فشار قرار داده و سپس جزییات تهدیدها را از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور ماندهاند، به بازیکنان پناهجو منتقل میکنند تا با اعمال فشار بر آنها، این بازیکنان را وادار به بازگشت کنند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران، به اطلاعات سپاه احضار شده و جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده تا او را مجبور به بازگشت کنند.
این اطلاعات نشان میدهد که در این تماسها، بازیکنان با اشاره به وثیقههای سنگینی که در ایران گذاشتهاند، وضعیت خانوادههایشان و همچنین روابط عاطفیشان تحت فشار قرار میگیرند تا از تصمیم خود منصرف شوند.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی باقی ماندهاند تا در صورت منصرف شدن بازیکنان پناهجو، تمام کاروان به ایران بازگردند.
یک مقام وزارت آموزش و پرورش از دستور امارات متحده عربی برای تعطیلی ۵ مدرسه، بیمارستان و باشگاه ایرانیان، و همچنین الزام دیپلماتهای جمهوری اسلامی به ترک این کشور خبر داد. پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود امارات حکم به توقف فعالیت مراکز وابسته به تهران داده است.
محمد سلیمی، رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر تایید کرد مجوز فعالیت تمامی مراکز آموزشی ایرانی در امارات، شامل چهار مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی، لغو شده است.
او از وضعیت نامشخص ۲۵۰۰ دانشآموز این مدارس خبر داد و افزود باید برای انتقال آنها به مدارس دیگر برنامهریزی شود که در مقطع کنونی «عملا امکانپذیر نیست».
سلیمی ادامه داد: «بسیاری از دانشآموزان فارسیزبان هستند و بر اساس برنامه درسی ملی ایران تحصیل میکنند، در حالی که مدارس خارجی در امارات آموزش را به زبان انگلیسی یا عربی ارائه میدهند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ اسفند گزارش داد پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
«تنها ۲ دیپلمات جمهوری اسلامی در دبی باقی ماندهاند»
سلیمی در ادامه اظهارات خود، تعطیلی باشگاه و بیمارستان ایرانیان را تایید کرد و گفت: «همچنین از دیپلماتهای ایرانی خواسته شده کشور را ترک کنند و در حال حاضر تنها دو دیپلمات برای امور کنسولی در کنسولگری ایران در دبی فعالیت میکنند.»
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان از جمله این کشورها هستند.
در روزهای اخیر، کشورهای منطقه مواضع تندتری علیه تهران اتخاذ کردهاند.
محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ۱۶ اسفند در اظهاراتی کمسابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خواند و هشدار داد امارات «طعمه آسانی» نیست.
۱۶ اسفند، ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد وزارت امور خارجه قطر یک هفته به اعضای سفارت جمهوری اسلامی فرصت داده تا این کشور را ترک کنند.
بازداشت ۲۵ نفر در امارات بهدلیل تمجید از حملات جمهوری اسلامی
حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات متحده عربی، حکم بازداشت ۲۵ نفر را بهدلیل پشتیبانی از حملات جمهوری اسلامی به این کشور و انتشار محتوای گمراهکننده در فضای مجازی صادر کرد.
خبرگزاری رسمی امارات ۲۴ اسفند گزارش داد متهمان پس از انتشار محتوای گمراهکننده در پلتفرمهای دیجیتال که شامل «آسیب زدن به دفاع ملی» و «تمجید از تجاوز نظامی» علیه کشور بوده است، برای رسیدگی فوری قضایی به دادگاه معرفی شدهاند.
بر اساس این گزارش، این ۲۵ نفر که از ملیتهای گوناگون هستند، به «تحریک بینظمی و تضعیف ثبات عمومی» متهم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد در سه محور دستهبندی میشود: انتشار ویدیوهای واقعی از رویدادهای جاری؛ تولید و انتشار ویدیوهای ساختگی با استفاده از هوش مصنوعی؛ و تبلیغ کشوری که دست به اقدامات تجاوزکارانه نظامی زده و تمجید از رهبری و عملیات نظامی آن.
مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ۲۱ اسفند در پیام مکتوبی منتسب به او اعلام کرد «پایگاههای نظامی و مالی دشمن» در برخی کشورهای منطقه قرار دارد و حملات حکومت ایران به این کشورها «بهناچار» ادامه خواهد یافت.
ریاض ۱۸ اسفند ضمن انتقاد از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران «بزرگترین بازنده» خواهد بود.
شهروند ۶ کشور در میان بازداشتشدگان
خبرگزاری رسمی امارات در ادامه نوشت شماری از بازداشتشدگان متهم هستند که ویدیوهای واقعی از عبور یا رهگیری موشکها در حریم هوایی کشور را منتشر کرده و با افزودن توضیح و جلوههای صوتی، به اضطراب عمومی دامن زدهاند.
بر پایه این گزارش، برخی دیگر با انتشار ویدیوهای ساختگی تولیدشده با هوش مصنوعی یا بازنشر تصاویر حوادث رخداده در خارج از کشور، بهنادرست ادعا کردهاند این رویدادها در داخل کشور اتفاق افتاده است.
گروهی نیز متهم هستند با انتشار و بازنشر محتوای تبلیغاتی، از «یک کشور متخاصم و رهبران سیاسی و نظامی آن» تمجید کرده و اقدامات نظامی آن در منطقه را «دستاورد» جلوه دادهاند.
در میان متهمان، ۱۷ شهروند هندی، دو پاکستانی، دو فیلیپینی، دو تبعه نپال، یک شهروند مصری و یک بنگلادشی دیده میشوند.