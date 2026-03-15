شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت: «ملت ما ثروتمند، بااستعداد و سربلند است؛ اما مردم ما به سبب فساد، بی‌کفایتی و ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی فقیر شده‌اند. این وضع باید پایان یابد.»

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این پیام گفت: «من امروز، پنج هدف اقتصادی سامانه گذار را به شما عرضه می‌کنم؛ تعهداتی روشن و صادقانه بر اساس برنامه پروژه شکوفایی ایران با هدف بازگرداندن ثروت ایران به مردمش. این برنامه با تکیه بر استعداد و تخصص ایرانیان اجرایی خواهد شد.»

او افزود: «نخست، سامانه گذار، اقتصاد کشورمان را از تسلط نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و مجرمان اقتصادی خارج خواهد کرد و کنترل آن را به شهروندان و کارآفرینان باز خواهد گرداند. دوم، سامانه گذار، ثروت‌های توقیف‌شده و ربوده‌شده ایران را پس خواهد گرفت و به شهروندان ایرانی باز خواهد گرداند.»



شاهزاده رضا پهلوی گفت: «سوم، ثروت کشور صرف ایرانیان خواهد شد، نه تروریست‌ها و شبه‌نظامیان بیگانه. سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، به‌ویژه شبکه تامین آب، برق و سوخت در سراسر کشور است. چهارم، سامانه گذار ساختار رانت، فساد نهادینه و انحصارات را در هم خواهد شکست و ثروت ملی را صرف بهداشت و درمان، آموزش و ریشه‌کن کردن فقر خواهد کرد.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «سرانجام، بزرگ‌ترین سرمایه ایران نه نفت و گاز، بلکه شما هستید. سامانه گذار در نیروی انسانی ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. ایران به اقتصاد جهانی متصل خواهد شد و ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی به میهن‌مان باز خواهد گشت. این‌ها نه وعده‌هایی پوچ، بلکه تعهدات سامانه گذار برای اجرا هستند. تعهد من به شما این است که در کنار شما پیگیر اجرایی شدن این برنامه خواهم بود.»